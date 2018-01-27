Yeşiller yeni eş başkanlarını seçti

Böylelikle eş başkanlıkların partideki iki siyasi kanat arasında paylaştırılması geleneği bozuldu.Schleswig-Holstein Eyaleti Çevre Bakanı Robert Habeck ve Federal Milletvekili Annalena Baerbock bugün Hannover'de yapılan Yeşiller Parti Kongresi'nde eş başkanlığa seçildiler. Partideki iki kanattan biri olan reel politikanın temsilcisi 37 yaşındaki Baerbock oyların yüzde 64,45'ini alarak rakibi Aşağı Saksonya Parlamentosu Yeşiller Grup Başkanı Anja Piel'i geride bıraktı. Sol kanadın temsilcisi olan Piel ise oyların yüzde 34,78'ini aldı.

Parti kongresi öncesinde seçilmesine kesin gözüyle bakılan Robert Habeck ise oyların 83,3'ünü alarak eş başkanlığa seçildi. Robert Habeck de partinin reel politika kanadında yer alıyor.

Baerbock ve Habeck'in seçilmesiyle, Yeşiller'in eş başkanlıklarının parti içindeki iki siyasi kanat arasında paylaştırılması geleneği de bozulmuş oldu.

İklimlerin korunmasında uzman

İkimlerin korunması konusunda uzman olan Baerbock, seçilmesinin ardından, "elinden gelenin en iyisini yapacağını” söyledi.