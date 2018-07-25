Yeşiller'den İçişleri Bakanı'na Özil eleştirisi

Eş başkan Habeck Bakan Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir" şeklindeki sözlerini hatırlattıMesut Özil takımı ile Arsenal'ın Singapur'daki hazırlık kampında ter döküyor. Almanya'da ise milli takımı bırakma nedenleri arasında "ırkçılık ve saygısızlığı" da saymasının yankıları sürüyor. Alman Yeşiller Partisi Özil olayıyla ilgili açıklamalarında Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'i eleştirdi. Yeşiller'in eş başkanı Robert Habeck Türk asıllı çoğu Alman'ın yabancılaştırılmasında ve Mesut Özil'in milli takımı bırakmasında Seehofer'in de sorumluluk payı olduğunu söyledi. Yeşillerden federasyona suçlama Habeck Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "İçişleri Bakanının İslam'ın Almanya'ya ait olmadığını söylemesi, bütün Müslüman oyuncuları dışlamak anlamına gelir” dedi. Özil milli takımı bıraktığını açıkladığı Twitter mesajında ırkçılığa uğratıldığını ve federasyon sorumlularının Türk asıllı olmasına salgı göstermediklerini dile getirmişti. İçişleri Bakanı Seehofer mart ayında Bild gazetesine verdiği mülakatta "İslam dini Almanya'ya ait değildir, Almanya'yı Hristiyanlık şekillendirmiştir, ancak burada yaşayan Müslümanlar da Almanya'ya aittirler” demişti. Seehofer'in sözleri Almanya'da hararetli tartışmalara yol açmış ve koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Partisi ile Başbakan Angela Merkel bakanın tanımlamalarına katılmadıklarını belli etmişlerdi.

Bakanın sözlerini "çok çirkin" olarak nitelendiren Yeşiller eş başkanı Habeck "Kökleri farklı olan insanlara böyle bir mesajın verilmesi son derece vahimdir. Çünkü onlar ülkemizde nasıl giderek daha fazla dışlandıklarını hissediyorlar” dedi. Robert Habeck "siyasi sağın ektiği ve eski Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) politikacılarının suladıkları tohumların filiz vermeye başladığını" sözlerine ekledi. CSU'dan savunma CSU'lu İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer Habeck'in suçlamalarına karşı çıkarak, "Mesut Özil olayı genelleştirilmemesi gereken münferit bir hadisedir. Almanya'da yaşayan dört milyon Türk asıllının entegrasyonuyla karıştırılmamalıdır” dedi. Rhein-Neckar gazetesine konuşan Mayer "çok para kazanan bir futbolcudan bahsettiklerini" ve "Özil'in federasyon başkanı Reinhard Grindel'e yönelttiği ırkçılık suçlamasının mesnetsiz olduğunu" söyledi. Seehofer'in müsteşarı devamla "Profesyonel bir futbolcunun seçimlere kısa süre kala Türkiye Cumhurbaşkanıyla resim çektirmesinin siyasetle ilgisinin olmadığını düşünmesi saflıktır” dedi.

Claudia Roth'dan ağır eleştiri Yeşiller Partisi Milletvekili ve Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth Türk asıllı futbol yıldızının ırkçılık suçlamasında bulunmasını anlayışla karşıladığını açıkladı. Roth aynı gazeteye verdiği demeçte "Bu açıklamayı fırsat olarak değerlendirip, toplumdaki bölünmüşlüğün neden sürüp gittiğini, Mesut Özil gibi burada doğup büyüyenlerin kendilerini neden vatandaşlıktan ıskat edilmiş hissettiklerini oturup konuşmamız gerekir” dedi. Claudia Roth sözlerini şöyle sürdürdü: "Özil ve Boateng'ler dört yıl önce olduğu gibi kazanınca kahramanlar gibi karşılanıyor, kaybedince ise takımdaki ‘yabancılar' olarak hedef tahtasına yerleştiriliyorsa, buna ırkçılık denir.” Yeşiller Partili politikacı Alman Futbol Federasyonu'na da sert eleştiriler yöneltti. Roth, "Tribünler ve medya Gündoğan ve Özil'e karşı kışkırttığında federasyon neredeydi? Sorumlular futbolcuların ırkçı saldırılara maruz kalmasına ses çıkarmadılar. Futbol Federasyonu kinciliği fark etmedi ya da bilerek görmezden geldi ise bu Almanya'da ırkçılığın hangi boyutlara vardığını gösterir” dedi.