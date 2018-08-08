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Yılanların bastığı kütüphane karantinaya alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2018 11:31 | Son Güncelleme

ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Kütüphanesi'nde birçok yılan tespit edilince kütüphane iki gün karantinaya alındı.

Yılanların bastığı kütüphane karantinaya alındı

ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Kütüphanesi'nde birçok yılanın ortaya çıkmasının ardından bina karantinaya alındı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre olaylar, geçen cumartesi günü bir kütüphane çalışanının binanın alt katında bir yılan görmesiyle başladı.

Görevli hayvanı yakalayarak kütüphaneden çıkardı ve ormana saldı ancak daha sonra diğer çalışanlar da içeride çok sayıda yılan gördüğü söyledi.

Coast_Garter_Snake

YILANLAR ESRARENGİZ ŞEKİLDE ORTADAN KAYBOLDU

Nereden geldiği belli olmayan yılanların paniğe yol açtığı kütüphanede yönetim bir ilaçlama şirketi ile binanın yılanlardan temizlenmesi için anlaştı.

İlaçlama şirketi binadan dışarıya çıkabilecek her tarafı kapatıp kütüphaneyi iki günlüğüne karantinaya aldı.

Şirket görevlileri dün kütüphaneyi açtığında sadece bir yılanın ilaçlama sonucu öldüğünü tespit etti, diğerlerinin ise esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu belirtildi.

Kütüphane yetkilileri daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını aktardı.

Yerel yetkililer ise son haftalarda günlerce süren yağmurlardan dolayı yılanların bölgedeki ev ve iş yerlerine girdiğini tahmin ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD kütüphane Karantina Washington Georgetown yılan

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