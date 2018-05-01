Yılda 7 milyon kişi hava kirliliğinden ölüyor

Örgüt, hükümetleri hava kirliliği ile mücadele etmeye çağırıyor.Hava kirliliği yüzünden yılda en az yedi milyon kişi hayatını kaybediyor. Bu tespit, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ait. Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom, hükümetleri hava kirliliği ile etkin şekilde mücadele etmeye çağırdı.

Adhanom'un Cenevre'de yaptığı açıklamalara göre dünya genelinde on kişiden dokuzu yüksek oranda zararlı maddeler içeren havayı teneffüs ediyor. Kirli havanın herkesin ancak özellikle de yoksulların hayatını tehdit ettiğini belirten DSÖ Genel Direktörü, hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 90'ının kalkınmakta olan ve kalkınmanın eşiğindeki ülkelerde yaşadığını ifade etti. Adhanom, Asya ve Afrika'nın krizin en yoğun şekilde görüldüğü bölgeler olduğunu söyledi.

DSÖ'den zararlı gazlara karşı uyarı

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 3 milyar kişi evlerinde sağlığa zararlı duman oluşmadan yemek pişirme olanağına sahip değil. Örgüt, açık ateşte yemek pişirmenin ve bunun sonucu oluşan dumanın milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.