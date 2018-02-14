Yıldırım Almanya ile yeni bir başlangıç istiyor

Başbakan, Türkiye-Almanya ilişkilerine ilişkin olarak "geçmişi unutmak, geleceğe bakmak ve ilişkileri geliştirmek" gerektiğini söyledi. Türk-Alman ilişkilerinin Avrupa açısından da önemli olduğunu belirten Başbakan, Almanya'nın Avrupa'nın belkemiği olduğunu, Türkiye'nin ise bölgesinin belkemiği olduğunu ifade etti. Yıldırım, Almanya'da yaşayan yaklaşık 4 milyon Türk kökenli vatandaşlardan ötürü de iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli olduğuna dikkat çekti.

Merkel'le yarın yapacağı görüşme öncesi ARD'nin sorularını yanıtlayan Yıldırım, ilişkilerde yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini söyledi. Başbakan Alman mevkidaşı Merkel ile tüm konuları "sansürsüz" şekilde konuşacağını ifade etti.

Yıldırım "Geçmişi unutup geleceğe bakalım" dedi.Üst düzey temaslarda bulunmak ve Münih Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Alman birinci kanalı ARD'de katıldığı Tagesthemen programında Almanya ile ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bu akşam yayınlanacak olan haber bülteninde Yıldırım, bir yıldır Türkiye'de tutuklu olan Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında da açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Deniz Yücel'in serbest kalıp kalamayacağına ilişkin soruya "Onun kararını ben vermiyorum, mahkemeler o kararı veriyor. Ümit ederim kısa sürede serbest kalmış olur. Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim" dedi.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler 2016 yılından bu yana zor bir süreçten geçiyor. Son dönemde her iki taraf da ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde adımlar attı. Ancak Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları, Türk hükümetinin muhaliflere karşı tutumu ve Afrin operasyonu gibi konular Alman kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor.

dpa,DW/BÖ,HS

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