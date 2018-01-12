Yıldırım birinci derece mahkemeye işaret etti

Son Güncelleme 9 saat önce 12.01.2018 16:01 |9 saat önce

Başbakan Binali Yıldırım, tutuklu gazeteciler Alpay ve Altan'ın tahliye edilmeleri gerektiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi'nin kararını yorumladı.

Yıldırım, "Doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemesidir" dedi.Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'a tahliye yolunu açan kararını değerlendirdi. Yıldırım, "Anayasa Mahkemesi'nin kararını beğeniriz beğenmeyiz, bunun incelenmesi, değerlendirilmesi ayrı bir şeydir. Ancak takdir edersiniz ki ilk derece mahkemesi, dosyaya hakimdir. Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz, Anayasa Mahkemesi de bilmiyor. O bakımından doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemesidir" dedi. Nöbetçi mahkemenin verdiği kararın yeterli olmadığını ve asıl mahkemenin yetkili olduğunu söyleyen Yıldırım, "O bakımdan AYM’nin gerekçeli kararının beklenmesi istenmiştir. Gerekçeli karar da yayınlanmıştır. Kararda görülen bir şey var: Burada verilen karar, iddianame sürecine kadar olan işlemlerle ilgilidir. İddianame ve sonrasıyla ilgili konularda mahkemenin yargılama hakkı saklıdır. O bakımdan yerel mahkeme dosya içeriğini dikkate alarak AYM’nin de kararını dikkate alarak en uygun hukuka uygun bir karar verecektir" diye ekledi.

"Mahkemelerizi hırpalamak doğru değil" Alınan kararların bir kesimi mutlu ederken bir başka kesimi mutsuz etmesinin doğal olduğunu belirten Yıldırım, "Yargılamada da mahkum olan var, beraat olan var ancak her karar üzerinden mahkemelerimizi alıp hırpalamak, onları keselemek, itibarını azaltmak doğru bir şey değildir. Türkiye'de hak arama yolları açıktır" dedi. Başbakan Yıldırım, "Hangi mahkeme olursa olsun, karar verirken, bizim yürütme olarak beklentimiz büyük bir mücadele verdiğimiz bölücü terör örgütü, FETÖ ile yapılan bu mücadelenin zaafa uğramasına sebep olacak veya böyle anlaşılacak kararları almamalıdır. Bu konuda çok daha dikkatli davranmak hem mahkemelerin hem yürütmenin hem idarenin görevidir. Bütün kurumların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri icap etmektedir" ifadesini kullandı. Ağır ceza mahkemeleri reddetmişti Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile geçen Temmuz ayında tahliye olan Turhan Günay'ın bireysel başvurularını dün karara bağlayarak hak ihlali olduğuna hükmetmişti. Ancak AYM'nin Alpay ve Altan'la ilgili verdiği tahliye kararları, 13'üncü ve 26'inci İstanbul ağır ceza mahkemeleri tarafından reddedilmişti. Her iki mahkeme de kararın kendilerine tebliğ edilmediğini belirterek Altan ve Alpay'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.