Yıldırım'dan Almanya'ya Deniz Yücel mesajı

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Berlin'de üst düzey temaslarda bulunmak ve Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Alman televizyonu ARD'nin akşam haber kuşağı Tagesthemen'in sorularını yanıtladı.
Bu akşam yayınlanacak olan haber bülteninde Yıldırım, bir yıldır Türkiye'de tutuklu bulunanDie Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Deniz Yücel'in serbest kalıp kalamayacağına ilişkin soruya "Onun kararını ben vermiyorum, mahkemeler o kararı veriyor. Ümit ederim kısa sürede serbest kalmış olur. Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim" dedi.
Gazeteci Deniz Yücel geçen yıl 14 Şubat'ta İstanbul'da kendi isteğiyle ifade vermek üzere gittiği emniyette gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'nde tutulan Yücel hakkında henüz iddianame hazırlanmadı. Almanya, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Yücel'de dahil olmak üzere Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan altı Alman vatandaşının serbest bırakılmasını talep ediyor. Yücel'in Türk ve Alman vatandaşlığı bulunuyor.
Merkel'den Yücel konusunda beklentiler
Deniz Yücel'in ve tutuklu Alman vatandaşlarının durumunun yarın yapılacak Merkel-Yıldırım görüşmesinde de gündeme gelmesi bekleniyor.
Yeşiller Milletvekili Claudia Roth, Frankfurter Rundschau gazetesine yaptığı açıklamada görüşmede Başbakan Merkel'in Yücel'in hakkında bir iddianame olmaksızın tutuklu bulunuyor olmasının "kabul edilebilir olmadığını" açıkça ifade etmesi gerektiğini söyledi. Daha önce Türkiye'de tutuklanan ve serbest bırakılan çevirmen Meşale Tolu da ZDF kanalına açıklamasında, "Federal hükümet tavrını açıkça ortaya koymalı. Ilımlı açıklamalar hiçbir işe yaramıyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de bir kez daha Yücel'in hızlı bir şekilde hukuk devleti ilkelerine uygun şekilde yargılanmasını talep etti. Gabriel, "Bizim açımızdan bakıldığında tahliye dışında bir seçenek bulunmuyor" dedi.
Deniz Yücel, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-mail hesabına yönelik hacker saldırısı hakkındaki soruşturma çerçevesinde tutuklanmıştı.
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