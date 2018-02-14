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Yıldırım'dan Almanya'ya Deniz Yücel mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2018 13:13 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Alman ARD televizyonunda katıldığı Tagesthemen programında Deniz Yücel hakkında açıklamalar yaptı. Yıldırım "Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim" dedi.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Berlin'de üst düzey temaslarda bulunmak ve Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Alman televizyonu ARD'nin akşam haber kuşağı Tagesthemen'in sorularını yanıtladı.

Bu akşam yayınlanacak olan haber bülteninde Yıldırım, bir yıldır Türkiye'de tutuklu bulunanDie Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Deniz Yücel'in serbest kalıp kalamayacağına ilişkin soruya "Onun kararını ben vermiyorum, mahkemeler o kararı veriyor. Ümit ederim kısa sürede serbest kalmış olur. Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim" dedi.

Gazeteci Deniz Yücel geçen yıl 14 Şubat'ta İstanbul'da kendi isteğiyle ifade vermek üzere gittiği emniyette gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'nde tutulan Yücel hakkında henüz iddianame hazırlanmadı. Almanya, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Yücel'de dahil olmak üzere Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan altı Alman vatandaşının serbest bırakılmasını talep ediyor. Yücel'in Türk ve Alman vatandaşlığı bulunuyor.

Merkel'den Yücel konusunda beklentiler

Deniz Yücel'in ve tutuklu Alman vatandaşlarının durumunun yarın yapılacak Merkel-Yıldırım görüşmesinde de gündeme gelmesi bekleniyor.

Yeşiller Milletvekili Claudia Roth, Frankfurter Rundschau gazetesine yaptığı açıklamada görüşmede Başbakan Merkel'in Yücel'in hakkında bir iddianame olmaksızın tutuklu bulunuyor olmasının "kabul edilebilir olmadığını" açıkça ifade etmesi gerektiğini söyledi. Daha önce Türkiye'de tutuklanan ve serbest bırakılan çevirmen Meşale Tolu da ZDF kanalına açıklamasında, "Federal hükümet tavrını açıkça ortaya koymalı. Ilımlı açıklamalar hiçbir işe yaramıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de bir kez daha Yücel'in hızlı bir şekilde hukuk devleti ilkelerine uygun şekilde yargılanmasını talep etti. Gabriel, "Bizim açımızdan bakıldığında tahliye dışında bir seçenek bulunmuyor" dedi.

Deniz Yücel, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-mail hesabına yönelik hacker saldırısı hakkındaki soruşturma çerçevesinde tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Berlin Deniz Yücel

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Biri meydanlarda Almanya hayır diyordu kişi sevdiği ile beraberdir diyordu PAPAya koşup parasını vatikana yatirip almanyaya özüre öteki koşmuş
@mah6bsddn4 sen herseyi iyi biliyorsun yoksa alaman ajanımısın başbakanın ne dediğini iyi oku ve turk halkını turk başbakanını boyle yargılayamazsın sen git meral akşener ile ilgilen oyunu ver ne istersen yap
demekkı neymiş yargı bagımsız degılmış emir yukarıdan geldı SALIVERIN
Eger bu siyasi baskı ile serbest kalırsa büyük devletiz sözünü söylememiş olun... Buna tükürdügünü yalamak denir.
akepenin hukuga mudahalesini iste gorun sen nerden biliyorsun kasnatime gore diyorsun ohalle ulkeyi kuzey koreye cevirdiler buna simdi goz yumAnlar sonra sikayet edemez bu bile tutuklamalarin keyfiligini gosteriyor adaletsizler
Sayın Başbakan Tahliye kararı vermiş umarım kısa bir süre sonra tahliye olur sözü emirdir gereken yapılacaktır
SN BAŞBAKANIMIZ "MAHKEME SALACAK" MI DEMEK İSTEDİ?
Sizin yargınız başınıza çalısın ne isterseniz öyle yapıyorlar...Yargımı koydunuz..Sayın cb demedi mi '' Anayasa kararını tanımıyorum saygı da duymuyorum ..'' diye..Utanmazla...Yazık oldu ülkeme
Nedense hep almanlar dediğini yaptırıyor ve almanlar dan 4500 dosyadan bir tane PKK lıyı bile geri alamıyor Türkiyem ,anlaşılıyorki Deniz yüceli serbest bırakacaklar,rezil olmamak için mahkeme bıraktı diyecekler ne utanç verici bir siyaset
almanlar akepe hükümetinin kafasına vura vura vura çıkartacaklar adamı.İşte bir ülkenin vatandaşına verdiği değer. Ssuçlu olsa da bırakmadılar. Ve ekepyi mankafa edene kadara kafalarını ezdiler bırakın bırakın diye. Aynı o sarı öküzü bize verin diyen aslanlarla veren öküzler gibi. pkklı alçak ve adamı tutamadık dik durup. Bizim başımıza birşey gelse türkiye ne arar ne sorar sizi. işleri güçleri pasaport vermek evrak yazmak. yurtdışındaki elçilikler vatandaşlarına değer verecek hiç ama hiç birşey yapmıyor. Bizzat şahidim.
bağımsız mahkemelerimiz gereğini yapacaktır demiş.
Allah aşkına vesayet ruhu kurumlara girip çıkıyor.. Şimdi de siyasette dolaşıyor...
adalete bak sadece adı var, başkaları onun adına kara veriyor.
Talimat vermeyi unuttum gidince hallederim demek istemis herhalde.
ülke bitti çoktan vatanseverlik falan boş işler
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