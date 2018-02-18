Yıldırım: Erdoğan Almanya'ya gelecek

Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında haftalardır süren ve ''büyük koalisyon'' olarak tabir edilen hükümetin kurulmasını amaçlayan görüşmelerde 7 Şubat'ta anlaşma sağlamıştı. Koalisyon anlaşması 20 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında SPD üyelerinin onayına sunulacak. Oylamanın sonucu ise 4 Mart'ta açıklanacak.

Yıldırım, Türkiye'nin milli tank projesi Altay için de Almanya'nın desteğini istedi.Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yeni hükümetin göreve başlamasının ardından Almanya'yı ziyaret etmeyi planladığını söyledi. Yıldırım "Hükümet kurulduğunda doğal olarak en üst düzeyde temaslar olacaktır" şeklinde konuştu. "Cumhurbaşkanı Erdoğan (Almanya'ya) gelecek ve Almanya Başbakanı Sayın Merkel Türkiye'ye gelecek" diyen Yıldırım, dışişleri bakanlarının da daha sık buluşacağına işaret etti.

Yıldırım Türkiye'nin milli tank projesi Altay'a Almanya'nın katkı sağlamasını dilediğini de vurguladı. Böylesi bir işbirliğinin her iki tarafa da fayda sağlayacağının altını çizen Yıldırım "Daha fazla da Almanya'ya... Çünkü makineler Almanya'dan geliyor, basit parçalar ise Türkiye'de imal edilecek" şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım, Suriye'de Alman Leopard 2 tanklarının kullanılmasını da savundu. Türkiye'nin Afrin harekâtı sırasında bu tankları kullanmasının "gayet doğal" olduğunu belirten Yıldırım, Alman hükümetinin tankların mayın koruması ile modernize edilmesine karşı çıkmasını da eleştirdi.

Ankara yaklaşık bin adet tank üretmeyi planlıyor. Altay tanklarının değerinin toplamda yaklaşık 7 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Projenin 100 ile 200 tanklık ilk bölümünün ihalesini Rheinmetall ile Türk kamyon ve otobüs üreticisi BMC firmasının 2016 yılında Ankara'da ortaklaşa kurdukları RBSS'nin alması söz konusu. Rheinmetall, RBSS'nin hisselerinin yüzde 40'ına sahip. Siparişle ilgili kararın 2018'de alınması bekleniyor.

Alman hükümetinin onayı olmaksızın bir Alman firmasının Türkiye'de tank üretimi projesinde yer alması ise mümkün değil.

Alman hükümeti iki ülke arasında yaşanan gerginlik nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye ihracat izinlerini asgari seviyeye indirmiş, Türkiye'nin Suriye'de YPG'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcının ardından ise tamamen durdurmuştu.

dpa/BW/EC

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