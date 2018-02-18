Yıldırım: ‘Erdoğan Almanya’yı Merkel Türkiye’yi Ziyaret Edecek’

Geride kalan günlerde Türk-Alman ilişkileri son derece yoğun diplomatik görüşmelere sahne olurken, ilişkilerin normalleşmesi sürecinde de önemli adımlar atıldı. Almanya tarafının bir süredir ilişkilerde normalleşmeye şart olarak koyduğu gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılması, sürece yeni bir ivme kazandırırken, önce Başbakan Angela Merkel’le Berlin’de görüşen, ardından Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Başbakan Binali Yıldırım, yeni Merkel hükümetinin göreve başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Berlin’i ziyaret edeceğini bildirdi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ve Almanya Başbakanı Sayın Merkel de Türkiye'ye gelecek" dedi.
Dışişleri bakanlarının da daha sık buluşacağını söyleyen Yıldırım, Erdoğan’ın geldiğinde Türk vatandaşlarına yönelik toplantılara katılarak konuşacağını da aktardı. Geçen yıl referandum oylaması öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da konuşma isteği Alman hükümeti tarafından olumsuz cevaplanmış, AK Partili bazı bakanların konuşmaları ise çeşitli bahanelerle yasaklanmıştı.
Yıldırım dpa’ya verdiği röportajda, Almanya’nın Türkiye'nin milli tank projesi Altay'a destek sağlamasını arzuladığını da söyledi. Yıldırım, "Makineler Almanya'dan geliyor, basit parçalar ise Türkiye'de imal edilecek" şeklinde konuşurken, Afrin operasyonunda Alman Leopard2 tanklarının kullanılmasını "gayet doğal" olarak tanımladı ve tankların bu gibi durumlar için satın alındığını ifade etti. Türkiye‘nin Afrin’e askeri harekat düzenlediği ilk günlerde Leopard2 tanklarının kullanıldığı haberlerinin Alman kamuoyundan tepki çekmesi üzerine, Merkel hükümeti tankların modernizasyonu projesini durdurmuştu. Alman basınında çıkan haberlerde, Leopardların modernizasyonunu ve aynı zamanda Altay’ın üretimini hedefleyen Alman silah devi Rheinmetall‘in, Türk BMC ile ortak şirket kurup Ankara'da büro açtığı ve bu bağlamda gizli bir anlaşma yapıldığı öne sürülmüştü.
Özdemir’e koruma
Öte yandan Pazar günü sona eren Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Yeşiller Partisi eski Eşbaşkanı Cem Özdemir’in Polis tarafından koruma altına alındığı iddia edildi. Cem Özdemir’in Başbakan Binali Yıldırım'la aynı otelde kaldığı ve Yıldırım‘ın korumalarının Alman güvenlik yetkililerine Özdemir’i kastederek "Otelde bir terörist kalıyor" şeklinde şikayette bulundukları öne sürüldü. Münih polisinin bu gelişme üzerine Özdemir'e konferans boyunca polis koruması verilmesi kararını aldığı kaydedildi. Özdemir, Yeşiller Eşbaşkanı sıfatıyla 2016’da Alman Meclisi‘nde kabul edilen Ermeni soykırımı önergesini vermiş, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sert söylemlerde bulunmuştu.
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