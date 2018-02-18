Yıldırım: ‘Erdoğan Almanya’yı Merkel Türkiye’yi Ziyaret Edecek’

Geride kalan günlerde Türk-Alman ilişkileri son derece yoğun diplomatik görüşmelere sahne olurken, ilişkilerin normalleşmesi sürecinde de önemli adımlar atıldı. Almanya tarafının bir süredir ilişkilerde normalleşmeye şart olarak koyduğu gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılması, sürece yeni bir ivme kazandırırken, önce Başbakan Angela Merkel’le Berlin’de görüşen, ardından Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Başbakan Binali Yıldırım, yeni Merkel hükümetinin göreve başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Berlin’i ziyaret edeceğini bildirdi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ve Almanya Başbakanı Sayın Merkel de Türkiye'ye gelecek" dedi.

Dışişleri bakanlarının da daha sık buluşacağını söyleyen Yıldırım, Erdoğan’ın geldiğinde Türk vatandaşlarına yönelik toplantılara katılarak konuşacağını da aktardı. Geçen yıl referandum oylaması öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da konuşma isteği Alman hükümeti tarafından olumsuz cevaplanmış, AK Partili bazı bakanların konuşmaları ise çeşitli bahanelerle yasaklanmıştı.