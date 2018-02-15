Yıldırım-Merkel görüşmesi öncesi muhalefetten tepki

Wagenknecht, "İslamcı bir diktatörlükle AB müzakerelerini sürdürenler, Avrupa fikrini ayaklar altına almış olur" ifadesini kullandı. Wagenknecht Merkel'in Yıldırım ile görüşmesinde, "ilişkileri dikkatlice ve düşünceli şekilde yürütmekten vazgeçmesi gerektiğini" belirtti.

Yıldırım'ın ziyaretine yönelik Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, Türkiye'ye yapılan silah ihracatının derhal sonlandırımasını ve Türkiye'nin AB tam üyelik müzakerelerinin dondurulmasını talep etti.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra gazeteci Deniz Yücel’in tutukluluğununda gündeme gelmesi bekleniyor. Yıldırım ile Merkel arasındaki görüşme öncesinde Alman muhalefet partilerinden temsilciler Merkel'e, Türk hükümetine karşı daha sert bir politika izleme çağrısı yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım bugün Alman mevkidaşı Angela Merkel ile Berlin'de bir araya gelecek. Öğleden sonra gerçekleşecek görüşme sonrasında ikili ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Wagenknecht Die Welt gazetesi muhabiri gazeteci Deniz Yücel'in bir yıldır Türkiye'de tutuklu olmasının da "tahammül edilemez" bir durum olduğunu vurgulayarak, gazetecinin "koşulsuz" şekilde derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Wagenknecht, Deniz Yücel'in, koşulsuz şartsız bırakılmamasının, şüpheli bir değiş tokuşun içinde yer almak istemeyen Yücel'e de bir tokat anlamına geleceğini belirtti.

Gazeteci Deniz Yücel kısa süre önce cezaevinden avukatı ile gönderdiği mesajda, "serbest kalması için Ankara ile Berlin arasında kirli bir anlaşma yapılmasına karşı olduğunu belirtmiş ve özgürlüğünün tank ticaretiyle lekelenmesini istemediğini" ifade etmişti.

"Siviller bombalanıyorsa gözlerimizi kapatamayız"

Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir de Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamalarda, Wagenkencht ile benzer taleplerde bulundu.

Cem Özdemir, Merkel'in Yıldırım ile görüşmesinde Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de yürüttüğü harekatı da görüşmesi gerektiğini belirterek, "Bir NATO üyesi ülke sivilleri bombalıyor, binlerce insanın kaçmak zorunda kalmasına neden oluyor ve bir diğer NATO üyesini tehdit ediyorsa, bu duruma gözlerimizi kapatıp yokmuş gibi davranamayız" dedi.