Yıldırım: OHAL Pazartesi tamamlanacak

Yıldırım, OHAL sonrasına yönelik yeni düzenlemelerin yer aldığı son bir KHK’nın yayınlanacağını belirtti.Başbakan Binali Yıldırım, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının Pazartesi günü yeni kabinenin açıklanmasının ardından sona ereceğini belirtti. Yıldırım, Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamada, "Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak” dedi. Yıldırım sözlerini "Fransa 719 gün olağanüstü hal ile yönetildi. Neyin üzerine? Bir terör saldırısından sonra. Darbe, kalkışma falan değil” şeklinde sürdürdü.

Başbakan Yıldırım, "Yarın yayınlayacağımız son kararnamede, OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak” şeklinde konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da geçen hafta yaptığı açıklamada, iki yıldır yürürlükte olan OHAL’ın uzatılmayacağını söylemişti. Elitaş, “Hükümet eğer 18 Temmuz'dan önce böyle bir istemde bulunursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu görüşür değerlendirir, son karar Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Ama gözüken o ki Sayın Cumhurbaşkanı olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili bir iradesinin olmadığıyla ilgili. Olağanüstü hal uzatma kararı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmeyecek” şeklinde konuşmuştu.