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Yıldırım: 'TSK Afrin'i Çevrelemiş Durumda'

03.03.2018 20:18 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de stratejik önemi olan bir köyü ele geçirdiğini söyledi. Yıldırım ayrıca, Afrin’in TSK tarafından çevrelendiğini de belirtti. Türkiye’nin Afrin harekatı 6. haftasına girdi

Yıldırım: 'TSK Afrin'i Çevrelemiş Durumda'

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de stratejik önemi olan bir köyü ele geçirdiğini söyledi. Türkiye’nin Afrin harekatı 6. haftasına girdi.

Konya’da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, TSK’nın Raco köyünü “teröristlerden temizlediğini” söyledi. Yıldırım ayrıca, Afrin’in TSK tarafından çevrelendiğini de belirtti.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü: 'Türk uçakları rejim yanlılarını vurdu'

Öte yandan, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre, Türk savaş uçakları, Afrin bölgesindeki Suriye rejimini destekleyen güçlerin olduğu konumları hedef aldı ve bu saldırıda en az 36 kişi yaşamını yitirdi.

Örgüte göre, Türk uçakları, 48 saat içinde 3.kez, YPG’ye destek vermek için Afrin’e gelen rejim yanlısı kuvvetleri hedef aldı.

Guta’da saldırılar sürüyor

Şam’ın yakınlarındaki Guta’da, ateşkes kararına rağmen saldırılar sürüyor.

Kurtarma ekipleri, Cumartesi günü en az altı kişinin saldırılar sonrası yaşamını yitirdiğini söyledi.

Suriye devlet televizyonu ise, 2 çocuğun, muhaliflerin ateşi altında bölgeden kaçabildiği haberini paylaştı.

Suriye rejimi ve Rus yetkililer, sivillerin bölgeden çıkması için her gün açılan insani koridora, muhalifleri ateş açmakla suçluyor.

İnsani koridor, Salı gününden beri her gün 5 saat boyunca açılıyor ve Rus ve Suriye ordusu tarafıdan kontrol ediliyor.

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