Yıldırım ve Merkel Berlin'de Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Berlin’e düzenlediği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel’le biraraya geldi.

Yıldırım ve Merkel, Başbakanlık binasındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türk-Alman ilişkilerinın fırtınalı bir dönem" yaşadığını belirten Merkel, Yıldırım’la görüşmesinde tutuklu Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel davasının önemini vurguladığını söyledi. Yücel’in serbest bırakılmasını ve hukuk devleti mekanizması içinde davasının görülmesini umut ettiğini söyleyen Merkel, "Yücel’in bir yıldır iddaanamesiz bir şekilde hapiste bulunması, ilişkilerimizi olumsuz etkiliyor. Bu sorunun bir an evvel çözülmesi önceliğimiz" dedi.

Yıldırım’a 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha kınadığını söylediğini aktaran Merkel, Afrin operasyonu konusundaysa, "Türkiye’nin sınırlarını koruma hakkı tartışılamaz. Ancak NATO açısından ABD’yle ilişkilerde yaşanan gerilimle ilgili kaygılarımız var" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Merkel, her iki tarafın da Türk-Alman ilişkilerini iyileştirmekte kararlı olduğunu, Almanya’da yeni koalisyon hükümetinin kurulmasının ardından yüksek seviyede görüşmelerin süreceğini açıkladı.