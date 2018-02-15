Yıldırım ve Merkel Berlin'de Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Berlin’e düzenlediği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel’le biraraya geldi.
Yıldırım ve Merkel, Başbakanlık binasındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
"Türk-Alman ilişkilerinın fırtınalı bir dönem" yaşadığını belirten Merkel, Yıldırım’la görüşmesinde tutuklu Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel davasının önemini vurguladığını söyledi. Yücel’in serbest bırakılmasını ve hukuk devleti mekanizması içinde davasının görülmesini umut ettiğini söyleyen Merkel, "Yücel’in bir yıldır iddaanamesiz bir şekilde hapiste bulunması, ilişkilerimizi olumsuz etkiliyor. Bu sorunun bir an evvel çözülmesi önceliğimiz" dedi.
Yıldırım’a 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha kınadığını söylediğini aktaran Merkel, Afrin operasyonu konusundaysa, "Türkiye’nin sınırlarını koruma hakkı tartışılamaz. Ancak NATO açısından ABD’yle ilişkilerde yaşanan gerilimle ilgili kaygılarımız var" şeklinde değerlendirmede bulundu.
Merkel, her iki tarafın da Türk-Alman ilişkilerini iyileştirmekte kararlı olduğunu, Almanya’da yeni koalisyon hükümetinin kurulmasının ardından yüksek seviyede görüşmelerin süreceğini açıkladı.
Afrin operasyonuna değinen Başbakan Binali Yıldırım da, terör örgütlerinin amacının bölgede huzuru bozmak olduğunu belirterek, "Türkiye, terörle mücadele yaparken NATO'nun da sınırını koruyor. Terörün Avrupa'ya yayılmasının da önüne geçiyoruz" diye konuştu.
Türkiye’nin 3,5 milyon mülteciyi barındırdığını anımsatan Yıldırım, "Mülteci sorunu sadece bizim sorunumuz değil. AB’den daha fazla destek bekliyoruz" dedi.
Deniz Yücel’in durumuna da değinen Yıldırım, "Yücel'le ilgili hukuk kuralları içinde gereken yapılacak. Deniz Yücel ve diğer zanlılar, tabii ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar. Burada da ümit ediyorum ki hukuk devleti kuralları içerisinde gereken yapılacaktır. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, mahkemenin işini kolaylaştırmak, onların önünü açmak" dedi.
Yücel’in duruşmasının bir an önce başlamasını umut ettiğini söyleyen Yıldırım, "Her duruşma bir umuttur" ifadesini kullandı ve Yücel konusunun ikili ilişkilere zarar vermemesi gerektiğini belirtti.
Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Merkel’i hükümet kurulduktan sonra Ankara’ya davet ettiğini de açıkladı.
Merkel-Yıldırım buluşmasında, Almanya’yla tank modernizasyonu konusunun da ele alındığı tahmin ediliyor. Alman medyasında çıkan haberlere göre, Afrin operasyonunun başlamasından sonra askıya alınan Türk ordusuna ait Leopard model tankların modernizasyonu konusunda Rheinmetall firması, Alman hükümetinin resmi onayı olmadan anlaşma imzaladı.
Anlaşmanın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel‘le 3 Ocak’taki buluşmasının hemen ardından, 9 Ocak'da Düsseldorf‘ta gizli bir toplantıda yapıldığı, Rheinmetall'ın Türk partneri BMC‘yle ortak şirket kurup Ankara'da büro açtığı öne sürüldü.
Modernizasyonla Leopard tanklarının roket ve bombalı saldırılara karşı daha dayanıklı bir tekniğe kavuşması hedefleniyor.
Merkel hükümetinin Leopardların Afrin operasyonunda da kullanıldığı iddiaları üzerine gelen tepkilerin ardından tankların modernize edilip edilmeme kararını yeni kurulacak hükümete bırakma kararı aldığı açıklanmıştı.
Başbakan Yıldırım’ın, Merkel’le görüşmesinden sonra Uluslararası Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Münih’e geçeceği duyuruldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik’in de katılacağı ve üç gün sürecek konferansta Yıldırım’ın, Afrin harekatının amacını anlatacağı açıklandı. Konferansa ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Almanya Savunma Bakanı Leyen ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in de katılması bekleniyor.
Eve erkek almasaydı, milyarder olacaktı
Trump Orhan Pamuk okuyor!
Soyağacını arayanların sayısı 3 milyonu geçti!
Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Mahkemede minik Alperen'in ailesini çıldırtan sözler!
Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var
Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum