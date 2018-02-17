Yıldırım'dan NATO müttefiklerine sitem

Alman Meclisi'nin AB ile İlişkiler Komisyonu Başkanı da Yıldırım'a "basın ve ifade özgürlüğü çağrısı" yaptı.Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin Suriye’deki savaşa sebep olmadığını, buna karşın Ürdün ve Lübnan ile birlikte savaşın sonuçlarından, "insanlık trajedisinden" en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye’nin Suriye’den kaçan 3 milyonu aşkın insana ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yıldırım, "Onlarla ekmeğimizi, evimizi paylaşıyoruz. Onların hayata tutunmaları içini her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Bunu kendi gelenek, kültür ve tarihimizden aldığımız değerlerle yapıyoruz" diye konuştu.

"Bölgede amansız bir mücadele var, tüm dünya DEAŞ’a odaklanmış vaziyette" diyen Binali Yıldırım, Türkiye’nin bu mücadeleye sunduğu katkı hakkında bilgi verdi. Yıldırım, Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonu ile birlikte bölgede 3 bin 600 IŞİD militanının etkisiz hale getirildiğini, bu sayede 135 bin Suriyelinin bölgeye dönüş yaptığını, 160 bin çocuğun okula başlayabildiğini, sağlık tesislerin açıldığını ve polis gücünün tesis edildiğini kaydetti.