Yılın İlk Yedi Ayında 1500 Mülteci Akdeniz’de Yaşamını Yitirdi

Akdeniz, mülteciler için adeta bir ölüm denizine dönüştü. 2018 yılının ilk yedi ayında 1.500'den fazla mülteci ve göçmenin Avrupa ülkelerine ulaşmak için Akdeniz'de hayatını kaybettiği açıklandı. Sadece 850 mülteci veya göçmenin geçtiğimiz, Haziran ve Temmuz aylarında Akdeniz’de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), Akdeniz’in dünyanın en ölümcül denizi olduğunu belirterek, ölüm denizinde trajik mülteci ölümlerinin hız kesmeden sürdüğünü belirtti. UNHCR, geçtiğimiz yıllara oranla Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan mülteci ve göçmen sayısında azalmalar olsa da ölüm oranlarının arttığını kaydetti. Örgüt, gerekli önlemler alınmaz ve insan tacirleriyle mücadele edilmezse önümüzdeki aylarda çok daha fazla can kayıplarının gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Dünyanın en tehlikeli denizi ‘Akdeniz’

Bu yılın ilk yedi ayında 60 bin mülteci ve göçmenin Avrupa kıyılarına ulaşmak için Akdeniz’e çeşitli tekne ve gemilerle açıldığı, geçtiğimiz yıl ise aynı dönemde bu sayının 120 bin olduğu açıklandı. Akdeniz’e açılan mülteci ve göçmen sayısının azalarak 2014 yılı rakamlarına gerilediği belirtildi.