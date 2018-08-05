HABER

Yılın İlk Yedi Ayında 1500 Mülteci Akdeniz’de Yaşamını Yitirdi

05.08.2018 22:27 | Son Güncelleme

Akdeniz, mülteciler için adeta bir ölüm denizine dönüştü. 2018 yılının ilk yedi ayında 1.500'den fazla mülteci ve göçmenin, Avrupa ülkelerine ulaşmak için Akdeniz'de hayatını kaybettiği açıklandı

Yılın İlk Yedi Ayında 1500 Mülteci Akdeniz’de Yaşamını Yitirdi

Akdeniz, mülteciler için adeta bir ölüm denizine dönüştü. 2018 yılının ilk yedi ayında 1.500'den fazla mülteci ve göçmenin Avrupa ülkelerine ulaşmak için Akdeniz'de hayatını kaybettiği açıklandı. Sadece 850 mülteci veya göçmenin geçtiğimiz, Haziran ve Temmuz aylarında Akdeniz’de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), Akdeniz’in dünyanın en ölümcül denizi olduğunu belirterek, ölüm denizinde trajik mülteci ölümlerinin hız kesmeden sürdüğünü belirtti. UNHCR, geçtiğimiz yıllara oranla Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan mülteci ve göçmen sayısında azalmalar olsa da ölüm oranlarının arttığını kaydetti. Örgüt, gerekli önlemler alınmaz ve insan tacirleriyle mücadele edilmezse önümüzdeki aylarda çok daha fazla can kayıplarının gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Dünyanın en tehlikeli denizi ‘Akdeniz’

Bu yılın ilk yedi ayında 60 bin mülteci ve göçmenin Avrupa kıyılarına ulaşmak için Akdeniz’e çeşitli tekne ve gemilerle açıldığı, geçtiğimiz yıl ise aynı dönemde bu sayının 120 bin olduğu açıklandı. Akdeniz’e açılan mülteci ve göçmen sayısının azalarak 2014 yılı rakamlarına gerilediği belirtildi.

2017 yılında Avrupa kıyılarına ulaşma hayaliyle Akdeniz’e açılan göçmen ve mültecilerden her 49 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, 2018 yılının ilk yedi ayında ise her 31 kişiden birinin öldüğü ifade edildi. UNHCR yetkilileri, dünyanın en tehlikeli rotası olarak değerlendirdikleri Akdeniz’de Avrupa kıyılarına ulaşmak isteyen mülteci ve göçmen sayısının azalsa da ölüm oranın diğer yıllara göre artmasının endişe veren bir durum olduğuna işaret etti.

İnsan tacirlerine karşı ortak mücadele çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği Akdeniz Özel Temsilcisi Vincent Cochetel, ilgili hükümet yetkililerine yaptığı çağrıda mülteci ve göçmenleri bu ölümcül yolculuğa taşıyan insan kaçakçılığı şebekeleriyle hiç bir ödün vermeden ortak mücadele etme çağrısında bulundu.

Cochetel, savunmasız insanların sömürüsünden kar elde etmek isteyen istismarcı tacirlerin ve kaçakçıların giderek daha tehlikeli rotalar çizdiğini, kaçakçılara ait teknelerin taşıma kapasitelerinin çok daha üstünde kişiyi taşıyarak mülteci ölümlerini arttırdığını belirterek, “Akdeniz’de trajedi devam ediyor” dedi.

Özel Temsilci Cochetel, ”Yeterli düzeyde mücadele etmeyip önlemler almazsak önümüzdeki aylarda çok sayıda mülteci ve göçmenin Akdeniz’de yok olacağına tanık olacağız” dedi.

En fazla İspanya kıyılarına ulaştılar

Akdeniz’de hayatlarını ciddi risklere sokarak çeşitli deniz ulaşım araçlarıyla Avrupa kıyılarına ulaşan mülteci ve göçmenin geçtiğimiz yıllarda daha çok İtalya sahillerine ulaştığı, 2018 yılının ilk yedi ayında ise en fazla ulaşılan ülkenin İspanya olduğu kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında mülteci ve göçmenlerden gemi ve teknelerle İspanya’ya ulaşanların sayısı 23,500, İtalya’ya ulaşanların sayısı 18,500, Yunanistan’a ulaşların sayısı da 16,000 kişi olarak açıklandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Trump’ın Avukatından Anayasa Mahkemesi KartıTrump’ın Avukatından Anayasa Mahkemesi Kartı
Almanya’da Sıcak Hava Hız Sınırını EtkilediAlmanya’da Sıcak Hava Hız Sınırını Etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

Dünya devi bombayı patlattı

Dünya devi bombayı patlattı

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

İlginizi Çekebilir

Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"

Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"

Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu

Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

12 yıldır seks yapmadı! Testisleri 31 kiloya ulaştı

12 yıldır seks yapmadı! Testisleri 31 kiloya ulaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump’tan gümrük vergileri hakkında sert açıklama

Trump’tan gümrük vergileri hakkında sert açıklama

ABD'nin Dakka Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı

ABD'nin Dakka Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Hamas liderinden flaş Gazze ablukası açıklaması

Hamas liderinden flaş Gazze ablukası açıklaması

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü

İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.