Yılın son gününde Costa Rica'da uçak faciası

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA) - Costa Rica'da içinde 10 yolcu ve 2 mürettebat bulunan Tİ-BEİ tescil numaralı' Nature Havayolu'na bağlı bir uçak düştü.
Costa Rica Sivil Havacılık Direktörü Enio Cubillo, bölgede bir otelde kalan yolcuları Juan Şantamaria Uluslararası Havalimanı'na götürmek için havalanan uçağın Guanacaste dağlarında düştüğünü ve uçağın tamamen yandığını duyurdu. Bölgedeki yetkililer de 10 yolcu ve 2 mürettebattan kurtulan olmadığını açıkladı.
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