Yıllar sonra ortaya çıktı! Topraktan çıkan mesaj ne anlama geliyor?

The Mirror'un haberine göre, İrlanda'nın doğusundaki Bray Head tepesinde bulunan büyük beyaz harfler, ‘İrlanda' anlamına gelen ‘Eire' kelimesini oluşturuyor. Beyaz taşlardan yapılan yazı, toprağa gömülü halde bulundu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sına karşı tarafsız kalan tek Milletler Cemiyeti üyesi olan İrlanda'nın sakinleri, yanlış bombardımanı önlemek için ülke genelinde bu türden yaklaşık 80 mesaj yerleştirmişti. Mesajlar daha çok İrlanda'nın batı kıyısına yapılıyordu, bu yüzden doğuda tespit edilmesi sıra dışı olarak gösteriliyor.

Bray Head'deki yazı, onlarca yıl boyunca bitki örtüsü altında kalmış ama son yangından sonra ortaya çıkmıştı. Taştan kompozisyonu, helikopterle devriye gezen polis ekibi tespit etmişti.

