Turizm şirketi Thomas Cook'tan yeni skandal! Yer: Türkiye!

Annesi ve iki çocuğunu yalnız göndermek istemeyen James cuma gününden bu yana Türkiye'de mahsur kalmış durumda.

Annesi, iki çocuğu ve eşiyle geldiği Türkiye seyahatinden dönüş yoluında eşiyle birlikte havayolu şirketini kullanamayacağı tebliğ edildi.

Bunun üzerine aile ve kabin görevlileri arasında tartışma çıktı.

Ailenin babası James Rees'in iddiasına göre eşi Bristol Havaalanı'ndaki freeshop'tan aldığını iddia ettiği alkolü içmekle suçlandı. Ancak anne Rees iddiaları reddetti ve alkol tüketmediğini söyledi.

Ancak aile evlerine dönmek için bindikleri uçak havalanmadan aile ve yetkililer arasında çıkan tartışma nedeniyle engellendi.

Türkiye'de bir süredir tatil için bulunan Rees ailesi cuma günü Bristol'a dönmek için Dalaman Havalimanı'na gitti.

Yunan adalarından biri olan Zakintos Adası'ndan İngiltere'nin Stansted şehrine uçacak olan Thomas Cook şirketine ait yolcu uçağında skandal yaşandı. Pazar günü 14.00'da kalkması beklenen uçak yolcu alımı yaptı. Ancak uçak kalkmadı. Saatlerce kalkmayan uçağın içindeki ısı 30 dereceyi geçti. Havalandırma ise 3 saat boyunca çalışmadı. Yolcular kriz geçirmeye, panik atak yaşamaya ve bayılmaya başladı.

YOLCULARIN KALKMALARINA İZİN VERMEDİLER

Kabin görevlileri uçağın yeniden benzin alması gerektiğini, ardından hemen kalkacaklarını belirtti. Yolcuların koltuklarından kalkmalarına izin vermediler. Saatler süren çile de böyle başlamış oldu.

KABİN GÖREVLİLERİ YOLCULARIN SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELDİ

Saat 15 ile 16.30 arasında hiçbir yolcu yerinden kaldırılmadı; kabin görevlileri yolcuların sorularını ve sorunlarını görmezden geldi. Bir yolcunun söylediğine göre, pilot yolcularla göz temasında bulunmaktan bile kaçındı.

HAVALANDIRMA 3 SAAT BOYUNCA ÇALIŞMADI

Bu sırada, uçağın içindeki ısı 30 dereceyi geçti. Havalandırma ise 3 saat boyunca çalışmadı. Yolcular hava durumundan dolayı kriz geçirmeye, panik ataklar yaşamaya ve bayılmaya başladılar.