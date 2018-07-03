Turizm şirketi Thomas Cook'tan yeni skandal! Yer: Türkiye!

Türkiye'de bir süredir tatil için bulunan Rees ailesi cuma günü Bristol'a dönmek için Dalaman Havalimanı'na gitti.
Ancak aile evlerine dönmek için bindikleri uçak havalanmadan aile ve yetkililer arasında çıkan tartışma nedeniyle engellendi.
Ailenin babası James Rees'in iddiasına göre eşi Bristol Havaalanı'ndaki freeshop'tan aldığını iddia ettiği alkolü içmekle suçlandı. Ancak anne Rees iddiaları reddetti ve alkol tüketmediğini söyledi.
Bunun üzerine aile ve kabin görevlileri arasında tartışma çıktı.
Annesi, iki çocuğu ve eşiyle geldiği Türkiye seyahatinden dönüş yoluında eşiyle birlikte havayolu şirketini kullanamayacağı tebliğ edildi.
Annesi ve iki çocuğunu yalnız göndermek istemeyen James cuma gününden bu yana Türkiye'de mahsur kalmış durumda.
YUNANİSTAN'DA SKANDAL YAŞANMIŞTI
3 Saat Kalkmayan Uçakta Isı 30 Dereceyi Aştı, Yolcular Kriz Geçirip Bayıldı
Thomas Cook şirketine ait yolcu uçağında skandal yaşandı. Saatlerce kalkmayan uçağın içindeki ısı 30 dereceyi geçti. Havalandırma ise 3 saat boyunca çalışmadı. Yolcular kriz geçirdi, panik atak yaşayıp bayıldı.
Yunan adalarından biri olan Zakintos Adası'ndan İngiltere'nin Stansted şehrine uçacak olan Thomas Cook şirketine ait yolcu uçağında skandal yaşandı. Pazar günü 14.00'da kalkması beklenen uçak yolcu alımı yaptı. Ancak uçak kalkmadı. Saatlerce kalkmayan uçağın içindeki ısı 30 dereceyi geçti. Havalandırma ise 3 saat boyunca çalışmadı. Yolcular kriz geçirmeye, panik atak yaşamaya ve bayılmaya başladı.
YOLCULARIN KALKMALARINA İZİN VERMEDİLER
Kabin görevlileri uçağın yeniden benzin alması gerektiğini, ardından hemen kalkacaklarını belirtti. Yolcuların koltuklarından kalkmalarına izin vermediler. Saatler süren çile de böyle başlamış oldu.
KABİN GÖREVLİLERİ YOLCULARIN SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELDİ
Saat 15 ile 16.30 arasında hiçbir yolcu yerinden kaldırılmadı; kabin görevlileri yolcuların sorularını ve sorunlarını görmezden geldi. Bir yolcunun söylediğine göre, pilot yolcularla göz temasında bulunmaktan bile kaçındı.
HAVALANDIRMA 3 SAAT BOYUNCA ÇALIŞMADI
Bu sırada, uçağın içindeki ısı 30 dereceyi geçti. Havalandırma ise 3 saat boyunca çalışmadı. Yolcular hava durumundan dolayı kriz geçirmeye, panik ataklar yaşamaya ve bayılmaya başladılar.
"NEFES ALAMIYORDUK"
Bir yolcu, "Sıcaklık katlanılmazdı. Burada sıkışıp kalmıştık ve havalandırma kapalı olduğu için nefes alamıyorduk. Sürekli birkaç dakika içinde kalkacağımızı söylüyorlardı. İçerisi savaş alanı gibiydi. Bize bedava yemek vermeyi reddettiler ve uçaktan ayrılmamıza izin vermediler." dedi. Hamile bir kadın bebekleri ile beraber uçaktaydı.
AĞLAYAN HAMİLE KADIN GÖRMEZSEN GELİNDİ
Kadın, çocuklarının nefes almakta zorlandığını görünce sinir krizi geçirdi, yolculardan Lee Palombo'ya göre görevliler ağlayan hamile kadını görmezden geldi. Açlıktan bayılmak üzere olan yolcular saat 9.30'da uçaktan indirildiler.
ŞİRKETİN AÇIKLAMASI
Thomas Cook şirketi açıklama yaptı: "Zakintos'tan Stansted'e gidecek olan MT1805 sayılı uçuş teknik sorunlardan dolayı ertelendi. Yolcularımızın ve kabin görevlilerimizin güvenliği her zaman ilk önceliğimizdir ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Yolcular sorun çözülürken uçaktan indirildi."
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