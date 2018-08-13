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Yok artık! Genç kız 'zombi bebekle' evleneceğini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

ABD'nin Massachusetts eyaletinden Felicity Kadlec isimli genç bir kız 'zombi' şeklinde oyuncak bir bebeğe aşık olduğunu ve onunla evlenmeyi planladığını açıkladı.

Yok artık! Genç kız 'zombi bebekle' evleneceğini açıkladı

Genç kız oyuncak bebekle 13 yaşından beri ilişki yaşadığını iddia etti. Kelly ismini verdiği bebekle arasında çok derin bir bağ olduğunu söyleyen genç kız koluna da bebeğin adını dövme olarak kazıttı.

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Daha önce erkek arkadaşları olduğunu söyleyen genç kız etrafında kimsenin o ve Kelly arasındaki ilişkiyi anlayamadığını söyledi.

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"BU EYLÜL'DE EVLENECEĞİZ"

Genç kız ilişkisini anlatırken şu ifadeleri kullandı;

"Kelly ile sıkı fıkı ve normal seyrinde ilerleyen bir ilişkimiz var. Bu Eylül'de evleneceğiz."

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"Bazı kişilerin benim normal bir insanla olmam gerektiğini düşündüğünü biliyorum ama Kelly benim için gerçekten gerçek. Ailem ve arkadaşlarım tarafından sürekli eleştiriliyorum. Dışarı
çıktığımız zaman onun bizimle gelmesine izin vermiyorlar."

"HİÇ BAŞBAŞA RANDEVUYA ÇIKAMADIK"

"Yemeğe gittiğimiz zaman onu arabada bırakmak zorunda kalıyorum. Çünkü mekandaki herkes bize dik dik bakıyor. Bu yüzden Kelly ile hiç başbaşa bir randevuya çıkamadık."

ANNESİ-BABASI NE DİYOR?

Daily Mail'in haberinde genç kızın ebeveynlerine konuyla ilgili görüşleri sorulmazken, kızın psikolojik bir sorunu olup olmadığı bilinmiyor!

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Anahtar Kelimeler:
zombi zombie bebek felicity Kadlec evlilik aşk oyuncak ABD

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