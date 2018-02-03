Yoksullaştığını söyleyenler çoğunlukta ama ekonomi politikalarından memnun olanların sayısı artıyor

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi 2017 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırmasını yayınladı.

26 ilde kent merkezlerinde ikamet eden bin kişiyle 11 Aralık 7 Ocak arasında yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin gündemindeki en büyük sorun olarak terör (yüzde 29) ve "FETÖ" (yüzde 18) görülüyor. Bu iki maddeyi en büyük sorun olarak görenlerin oranı önceki yıla göre azalırken en büyük sorunu işsizlik (yüzde 17) ve hayat pahalılığı (yüzde 13) olarak görenlerin oranı ise artışta.

Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmelerin bir etkisi olarak kendini geçindiremediğini söyleyenlerin oranı yüzde 6, ekonomik olarak geçen yıla göre daha kötü olanların oranı yüzde 49, daha iyi olanların oranı ise yüzde 7,5 olarak belirlendi. Yüzde 26 ise son bir yıldaki gelişmelerden ekonomik olarak etkilenmediğini söyledi.

Öte yandan hükümetin ekonomi politikalarını başarılı bulanların oranı yüzde 39'dan 48'e çıkarken başarısız bulanların oranı yüzde 35'ten 28'e indi.

Türkiye'de en büyük sorunun hak ve özgürlüklerin sınırlanması olduğunu düşünenler (yüzde 3) ve Kürt sorunu olduğunu söyleyenler (yüzde 3) ise azınlıkta.