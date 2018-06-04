Washington’da Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmede Menbiç konusunda bir yol haritasının onaylandığını söyledi.

Çavuşoğlu Amerika’yla ilişkilerde topu taca atma döneminin bitmesi gerektiğini de kaydetti.

Çavuşoğlu görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Artık ABD’yle ilişkilerimizde bize göre topu taça atma dönemi bitmesi lazım. Topu taça atma sürecinin bitmesi gereken konulardan biri de Suriye’deki konular. Bu toplantının esas amacı da Suriye konusundaki çalışmalarımızı değerledirmek ve bugün bir yol haritasını onaylamaktı. Uzun zamandır iki taraftan ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla çalışmalarını sürdüren Suriye konulu ortak çalışma grubunun tavsiyelerini temel alan bir yol haritasını onaylamış bulunuyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı, “Yol haritasının amacı Münbiç’in tüm terör oluşumlarından temizlenip güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde sağlanmasıdır.İlk aşamada PYD, YPG’nin Münbiç’ten çıkarılması aynı zamanda PKK da diyebilirsiniz. Çıkarılması için uygulanacak müşterek planın parametreleri belirlenecek. Yani bir ön hazırlık çalışması yapılacak. Bilahare PYD, YPG, PKK’nın yerel yapılardan çıkarılmasına yönelik planlama tamamlanacaktır ve bu bağlamda Türkiye’yle ABD Münbiç’te yerel güvenlik ve yönetim yapılarının oluşturulmasında işbirliği yapacaktır” dedi.