Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

2017 yılının Temmuz ayına ait olduğu belirtilen görüntülerde bir adam trafiğin yoğun olduğu görülen bir yolda, aracını yol kenarına çekiyor. Aniden arabadan fırlayan adam etrafta kimsenin olup olmadığına aldırmadan iç çamaşırını ve pantalonunu indirip yol kenarına tuvaletini yapıyor. İhtiyacını giderdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi pantalonunu çekip, arabasına binip olay yerinden uzaklaşıyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören video viral olma yolunda ilerliyor.
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