HABER

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2018 13:51 | Son Güncelleme

Güvenlik kameraları ilginç anlar kaydetmeye devam ediyor. Son şoke eden görüntü Tayland'dan geldi.

2017 yılının Temmuz ayına ait olduğu belirtilen görüntülerde bir adam trafiğin yoğun olduğu görülen bir yolda, aracını yol kenarına çekiyor. Aniden arabadan fırlayan adam etrafta kimsenin olup olmadığına aldırmadan iç çamaşırını ve pantalonunu indirip yol kenarına tuvaletini yapıyor. İhtiyacını giderdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi pantalonunu çekip, arabasına binip olay yerinden uzaklaşıyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören video viral olma yolunda ilerliyor.

PARTNERBerfu'dan sonra hayatım değiştiBerfu'dan sonra hayatım değişti
Yeni kabine bugün açıklanıyor: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme nasıl işleyecek?Yeni kabine bugün açıklanıyor: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme nasıl işleyecek?
Kedi röportaj dinlemedi!Kedi röportaj dinlemedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dışkı Kilot iç çamaşırı taylandı tuvalet tuvaletini yapmak araç trafik

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Okuyucu Yorumları 3 yorum
gördüğüm en normal haber son zamanlarda ben böyle bir şey asla yapmam ama bazen karnım dayanılmayacak kadar ağrıyor ve tuvalet bulana kadar ecel terleri döküyorum bence bu kişi de ya ishal oldu ya da karın ağrısı
hoppa gangam style
Sosyal medyada bokun neresi ilgi görmüş ben onu anlamadım.
Diğer Haberler
Diplomatik kriz kapıda! Rusya bu kez sert çıktı!

Diplomatik kriz kapıda! Rusya bu kez sert çıktı!

Kayıp kedi 17 yıl sonra sahibine geri döndü

Kayıp kedi 17 yıl sonra sahibine geri döndü

Kedi röportaj dinlemedi!

Kedi röportaj dinlemedi!

Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber geldi

Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber geldi

Oğluna yerden köpek maması yedirdi!

Oğluna yerden köpek maması yedirdi!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.