Yolcu, uçağı birbirine kattı

Airporthaber'in haberine göre, EasyJet'in Gatwick-Berlin seferini gerçekleştiren yolcu uçağında alkolü fazla kaçıran bir yolcu polis zoruyla uçaktan indirildi. Berlin'deki büyüme hedeflerinin tanıtımı için dün Almanya'ya giden EasyJet CEO'su Johan Lundgren ile birlikte şirket yöneticilerinin ve yine aynı tanıtım toplantısı için Gatwick'ten havalanarak Berlin Tegel Havalimanı'na iniş yapan uçakta bulunan gazetecilerin de yer aldığı U25506 sefer sayılı uçuşta hiç beklenmedik bir olay yaşandı.
Uçuş süresince dutyfree'den temin ettiği 1 şişe votkayı bitirdiği ve daha sonra da uçağın tuvaletinde sigara içtiği tespit edilen bir yolcu, uçaktaki diğer yolcuları taciz eden tavırlar sergileyince ortam bir anda gerildi. İlk olarak uçuş ekibinin müdahale ettiği yolcu yerine oturtulurken, uçağın Berlin'e inmesindan sonra pilotlar durumu kuleye bildirdi.
Yaşanan olay sonrasında uçağın park poziyonunu almasıyla birlikte 4 Alman polisi uçağa gelerek yolcuyu yaka paça aşağıya indirdi. Tanıtım toplantısı için gelen gazeteciler ile uçaktaki yetkilileri karşılamak için bekleyen havalimanı yetkilileri yaşanan olay karşısında şaşkına döndü.
Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı
Akılalmaz olay! Kız kardeşi için pazarlık yaptı
Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia
iPhone The iTunes store is unable to process purchases at this time hatası nedir? Apple'daki hata nasıl çözülür?
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Reddedilmeye dayanamadı tam 65 kilo verdi! İşte son hali
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum