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Yolcu, uçağı birbirine kattı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2018 13:21 | Son Güncelleme

Dün Almanya'ya giden EasyJet CEO'su Johan Lundgren ile birlikte şirket yöneticilerinin ve gazetecilerin de yer aldığı U25506 sefer sayılı uçuşta, beklenmedik bir olay yaşandı.

Yolcu, uçağı birbirine kattı

Airporthaber'in haberine göre, EasyJet'in Gatwick-Berlin seferini gerçekleştiren yolcu uçağında alkolü fazla kaçıran bir yolcu polis zoruyla uçaktan indirildi. Berlin'deki büyüme hedeflerinin tanıtımı için dün Almanya'ya giden EasyJet CEO'su Johan Lundgren ile birlikte şirket yöneticilerinin ve yine aynı tanıtım toplantısı için Gatwick'ten havalanarak Berlin Tegel Havalimanı'na iniş yapan uçakta bulunan gazetecilerin de yer aldığı U25506 sefer sayılı uçuşta hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

Uçuş süresince dutyfree'den temin ettiği 1 şişe votkayı bitirdiği ve daha sonra da uçağın tuvaletinde sigara içtiği tespit edilen bir yolcu, uçaktaki diğer yolcuları taciz eden tavırlar sergileyince ortam bir anda gerildi. İlk olarak uçuş ekibinin müdahale ettiği yolcu yerine oturtulurken, uçağın Berlin'e inmesindan sonra pilotlar durumu kuleye bildirdi.

Yaşanan olay sonrasında uçağın park poziyonunu almasıyla birlikte 4 Alman polisi uçağa gelerek yolcuyu yaka paça aşağıya indirdi. Tanıtım toplantısı için gelen gazeteciler ile uçaktaki yetkilileri karşılamak için bekleyen havalimanı yetkilileri yaşanan olay karşısında şaşkına döndü.

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Anahtar Kelimeler:
uçak ceo

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