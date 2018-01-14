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Yolcu uçağı pistten çıktı

14.01.2018 13:46 | Son Güncelleme 11 saat önce

Ankara-Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra manevra yaparken pistten çıkan Pegasus Havayolları’na ait uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait 'PC8622' sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na inişinin ardından pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Uçak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. 162 yolcu ile mürettebatın tahliye edildiği uçak, yamaca asılı kaldı. Trabzon Havalimanı hava trafiğine kapatılırken; uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

Yetkililer pistten çıkan uçağın denize düşmesini önlemek için önlem aldı. Havalimanı görevlilerinin vinçlerle geldiği bölgede uçak için kurtarma çalışması yürütülüyor.

Olaydan sonra tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda sabah saatlerinde uçuşlar yeniden başladı. Havalimanı'nda seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçaktaki 162 kişinin sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, "Trabzon-Ankara seferini yapan, özel bir havayoluna ait uçak, iniş yaptıktan sonra pist başına ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8'e kadar uçak trafiğine kapatıldı" dedi.

Kazanın nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DHA/DPA, HT/BW

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