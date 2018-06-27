Yolcu uçağına polis baskını ! Herkes şoka girdi!

New York'ta bulunan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda, kalkışa hazırlanan JetBlue havayollarına ait bir uçağın radyo sistemi arızalanınca kokpitin kule yetkilileri ve hava trafik kontrolü ile haberleşmesi kesildi.
Silahlı özel timler ise uçağın kaçırılması endişesiyle uçağa baskın düzenledi. Federal Havacılık İdaresi, uçağın John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda kalkış için yönlendirme yapılırken radyo sisteminde sorun yaşadığını belirten bir bildiri yayınladı. Yetkililer, “Hava trafik kontrolörleri başlangıçta pilotlar kuleyle iletişim kurdu. İletişimin kesilmesi üzerine uçağın kaçırılmasından endişe edildiği gerekçesiyle özel timler, New York- Los Angeles seferine hazırlanan uçağa operasyon düzenledi” ifadelerini kullandı.
Yetkililer kodu duyunca, havaalanı güvenliğini ve polisi aradı. Havaalanı güvenliği uçağı kenara çekti ve polisler ile beraber etrafını sardılar.
Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI'ın olayı soruşturduğu aktarıldı.
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