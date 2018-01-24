Yolsuzluk davasını temyizde de kaybetti: Lula'nın adaylığı tehlikede

EPA Lula geçen yıl para aklama ve yolsuzluk suçlarından hüküm giymişti

Brezilya'nın eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yolsuzluk ve kara para suçlamalarından ceza aldığı davayı temyizde de kaybetti.

Lula Ekim ayında gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde anketlerde en önde bulunan adaydı. Fakat bu kararın Lula'nın adaylığını engelleme ihtimali bulunuyor.

Lula'nın kararı bir üst mahkemeye götürme hakkı da bulunuyor.

Temmuz 2017'de verilen kararın ardından Lula temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Bugün Porto Alegre'de açıklanan karardan önce konuşan Lula, "Brezilya halkının onuru için ölene kadar savaşmaya devam edeceğim" demişti.

Çarşamba akşamı kararını açıklayan temyiz mahkemesi, Lula'nın deniz manzaralı bir evi rüşvet olarak kabul ettiğine hükmetti.

Mahkeme Lula'ya verilen hapis cezasını ise dokuz buçuk yıldan 12 yıla yükseltti. Fakat karar üst mahkemeler tarafından onanmadan Lula'nın cezaevine girme ihtimali bulunmuyor.

Brezilya'yı sarsan yolsuzluk soruşturmaları: Kilit isimler ve kavramlarKararın ne etkisi olacak?Lula'nın 7 Ekim'deki seçimde üçüncü defa başkan olma hayali bu kararla darbe aldı.