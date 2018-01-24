HABER

Yolsuzluk davasını temyizde de kaybetti: Lula'nın adaylığı tehlikede

24.01.2018 22:46 | Son Güncelleme 2 saat önce

Brezilya'nın eski devlet başkanı Lula da Silva, yolsuzluk ve kara para suçlamalarından ceza aldığı davayı temyizde de kaybetti. Lula'nın bir üst mahkemeye itiraz etme hakkı bulunuyor. Fakat Ekim'deki seçimde adaylığı tehlikede.

EPA Lula geçen yıl para aklama ve yolsuzluk suçlarından hüküm giymişti

Brezilya'nın eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yolsuzluk ve kara para suçlamalarından ceza aldığı davayı temyizde de kaybetti.

Lula Ekim ayında gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde anketlerde en önde bulunan adaydı. Fakat bu kararın Lula'nın adaylığını engelleme ihtimali bulunuyor.

Lula'nın kararı bir üst mahkemeye götürme hakkı da bulunuyor.

Temmuz 2017'de verilen kararın ardından Lula temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Bugün Porto Alegre'de açıklanan karardan önce konuşan Lula, "Brezilya halkının onuru için ölene kadar savaşmaya devam edeceğim" demişti.

Çarşamba akşamı kararını açıklayan temyiz mahkemesi, Lula'nın deniz manzaralı bir evi rüşvet olarak kabul ettiğine hükmetti.

Mahkeme Lula'ya verilen hapis cezasını ise dokuz buçuk yıldan 12 yıla yükseltti. Fakat karar üst mahkemeler tarafından onanmadan Lula'nın cezaevine girme ihtimali bulunmuyor.

Brezilya'yı sarsan yolsuzluk soruşturmaları: Kilit isimler ve kavramlarKararın ne etkisi olacak?Lula'nın 7 Ekim'deki seçimde üçüncü defa başkan olma hayali bu kararla darbe aldı.

Brezilya'daki seçim yasalarına göre hakkında hüküm bulunanlar başkanlığa aday olamıyor.

Fakat Lula'nın avukatları, bunun tüm temyiz yolları tükenmeden geçerli olamayacağını savunuyorlar.

Seçime girmesi mümkün olabilir mi?Evet. Lula Yüksek Mahkeme'den seçim yasağını kaldırmasını talep edebilir ve mahkemenin bunu kabul etmesi durumunda seçimde yarışabilir.

Fakat burada zaman faktörü önemli.

Eğer Yüksek Mahkeme 15 Ağustos'tan önce karar açıklamazsa Lula aday olamaz, zira adaylık için son başvuru tarihi 15 Ağustos.

EPA İşçi Partisi destekçileri dava öncesi sokaklardaydı İşçi Partisi başka aday gösterir mi?Karar öncesi BBC'ye konuşan İşçi Partisi Lideri Cleiton Leite Coutinho, "İşçi Partisi'nin B, C veya D planı bulunmuyor" demiş ve eklemişti:

"Bizim planımızın adı Lula da Silva'dır.

"Ya Lula aday olur ya da sokaklara çıkarız. Brezilya demokrasisine böylesi bir müdahaleyi kabul etmeyeceğiz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

PKK teslim mi olacak? Doğu Perinçek'ten flaş iddia

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

İlginizi Çekebilir

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bilim dünyasından şok açıklama! İnsan klonlamaya bir adım kaldı

Bilim dünyasından şok açıklama! İnsan klonlamaya bir adım kaldı

Güneş sisteminin dışında yaşanabilir iki gezegen keşfedildi

Güneş sisteminin dışında yaşanabilir iki gezegen keşfedildi

Son dakika ABD'den Afrin'de 'güvenli hat' önerisi

Son dakika ABD'den Afrin'de 'güvenli hat' önerisi

Terör örgütü destekçileri Güney Kıbrıs'ta ortaya çıktı

Terör örgütü destekçileri Güney Kıbrıs'ta ortaya çıktı

Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İsimleri tek tek o sokaklarda siliniyor

İsimleri tek tek o sokaklarda siliniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.