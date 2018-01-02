Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Suudi bakan kabine toplantısında

Reuters 2016 yılından bir arşiv fotoğrafı

Suudi Arabistan'da Kasım ayında yürütülen yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Devlet Bakanı ve ülkenin petrol şirketi Aramco'nun yönetim kurulu üyesi İbrahim el-Assaf'ın kabine toplantısına katıldığı görüldü.

Reuters ajansının haberine göre, dağıtılan resmi fotoğraflarda, aynı zamanda eski maliye bakanı da olan Assaf'ın gözaltına alındıktan sonra ilk kez kabine toplantısında yer aldığı anlaşıldı.

Suudi yetkililerden konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı.

Reuters'a konuşan bir Suudi kaynak ise Assaf'ın Devlet Bakanı ve Kral'ın danışmanı olarak resmi görevlerini sürdürdüğünü söyledi.

Ajansına haberine göre Assaf'ın, herhangi bir kusuru olmadığı ortaya çıktıktan sonra devlete bir ödeme yapmadan geçen ay gözaltında tutulduğu Ritz Oteli'nden ayrılmasına izin verildi.

AFP Ritz-Carlton 'ın gözaltı merkezine dönüşmeden önce bu yıl Mayıs ayında çekilen bir fotoğrafı Yerel medya da bakanın serbest bırakıldığına yönelik haberler yaptı.