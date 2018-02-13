Yolsuzlukla suçlanan Güney Afrika Başkanı Zuma'ya kendi partisinden 'istifa çağrısı'

Güney Afrika'da iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi, Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın istifasını talep edecek.

Parti içinden kaynakların Güney Afrika basını ve Reuters haber ajansına verdiği bilgilere göre bugün yapılacak çağrı, partinin üst düzey yetkililerinin sabaha kadar süren tartışmaları sonucunda kararlaştırıldı.

75 yaşındaki Zuma, çağrıya uymaması durumunda parlamentoda güven oylamasıyla düşürülecek.

2009'dan beri ülkeyi yöneten Zuma bu süreçte çok sayıda yolsuzluk suçlamasına maruz kalmıştı.

ANC'nın Aralık'ta parti lideri olarak Zuma yerine Cyril Ramaphosa'yı seçmesinin ardından Zuma artan bir baskıyla karşı karşıyaydı.

Zuma'nın bu çağrıya nasıl karar vereceği ise bilinmiyor.

Zuma nelerle suçlanıyor?

Zuma başkanlığı boyunca çok sayıda yolsuzlukla suçlansa da bunları hep reddetti.

2016 yılında ülkenin en üst mahkemesi, halkın parasını kendi evine harcadığı tespit edildikten sonra bu parayı devlete geri ödemeyen Zuma'yı anayasayı ihlalden suçlu buldu.

Geçen yıl da Yüksek Temyiz Mahkemesi Zuma'nın 18 ayrı yolsuzluk, sahtekarlık, şantaj ve kara para aklama suçundan yargılanmasına karar verdi.