Yönetimdeki İsimlerden Trump’a Destek

Başkan Donald Trump Pazar günkü twitter mesajında,"Başkanlığa aday olduğumu açıkladığım ilk günden beri sahte habere katlanmak zorunda kaldım. Şimdi de tamamen güvenilmez bir yazar tarafından yazılan sahte kitaba katlanmak zorundayım” dedi.
Trump'ın hedefindeki isim "Fire and Fury: Inside Trump White House” kitabının yazarı Michael Wolff. Kitap Trump ve bazı yardımcıları dahil yapılan 200 röportaja dayanıyor ve işlevsiz bir Beyaz Saray tanımlaması yapıyor.
Trump twitter mesajında, bir başka Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan'ın da akıl sağlığını sorgulayan hikayelerle karşılaştığını ve Reagan'ın bunu iyi idare ettiğini kaydetti. Trump kendisinin de bu durumu iyi idare edeceğini belirtti.
Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley ve Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin başkanı Mike Pompeo'a da Trump'a destek verdi.
Haley, ABC News'a verdiği demeçte Beyaz Saray'ı ziyaretinden bahsetti ve "Kimse Başkan'a saygısızlık göstermiyor”dedi. Pompeo da Fox News'a yaptığı açıklamada, "Onu istihbarat toplumunun verdiği bilgiyi alırken ve Amerika'nın yararına kullanırken gördüm” dedi.
Bu arada Trump'ın eski danışmanlarından ve kitapya yer alan açıklamalarıyla Donald Trump'ın tepkisini çeken Steve Bannon Pazar günü yeni açıklamalarda bulundu.
Bannon, "Başkan'a ve gündemine desteğim sarsılmaz” ifadesini kullandı.
Bannon, "Donald Trump Jr. hem milliyetçi hem de iyi bir adam. Babasını yorulmadan destekliyor” dedi.
Bannon, söz konusu kitapta Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın Rus avukatla görüşmesini ihanet olarak nitelemişti.
Bu arada Trump'ın üst düzey danışmanı Stephen Miller Bannon'ın kitapta yer alan söylemlerini şüpheli bulduğunu belirtti.
Miller CNN'de katıldığı programda Bannon'ı ‘kızgın ve kindar' biri olarak niteledi. Miller, Beyaz Saray çalışanlarının Bannon'ın yorumlarından rahatsız olduğunu da vurguladı.
Miller kitabın yazarı Wolff ve kitapiçin ‘işe yaramaz' ifadesini kullandı.
CNN sunucusu Jake Tapper, Miller'ın yağcılık yaptığını belirterek sadece bir izleyiciyi Trump'ı memnun etmeye çalıştığını söyledi ve röportajı sonlandırdı.
Trump'ın buna tepkisi gecikmedi. Amerika Başkanı kısa süre sonra tweet attı. Trump, "Sahte haber CNN'den Jake Tapper Trump yönetiminden Stephen Miller'la röportajını mahvetti. Nefreti ve bu adaletsiz CNN piyonunu izleyin” dedi.
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