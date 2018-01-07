Yönetimdeki İsimlerden Trump’a Destek

Başkan Donald Trump Pazar günkü twitter mesajında,"Başkanlığa aday olduğumu açıkladığım ilk günden beri sahte habere katlanmak zorunda kaldım. Şimdi de tamamen güvenilmez bir yazar tarafından yazılan sahte kitaba katlanmak zorundayım” dedi.

Trump'ın hedefindeki isim "Fire and Fury: Inside Trump White House” kitabının yazarı Michael Wolff. Kitap Trump ve bazı yardımcıları dahil yapılan 200 röportaja dayanıyor ve işlevsiz bir Beyaz Saray tanımlaması yapıyor.

Trump twitter mesajında, bir başka Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan'ın da akıl sağlığını sorgulayan hikayelerle karşılaştığını ve Reagan'ın bunu iyi idare ettiğini kaydetti. Trump kendisinin de bu durumu iyi idare edeceğini belirtti.

Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley ve Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin başkanı Mike Pompeo'a da Trump'a destek verdi.

Haley, ABC News'a verdiği demeçte Beyaz Saray'ı ziyaretinden bahsetti ve "Kimse Başkan'a saygısızlık göstermiyor”dedi. Pompeo da Fox News'a yaptığı açıklamada, "Onu istihbarat toplumunun verdiği bilgiyi alırken ve Amerika'nın yararına kullanırken gördüm” dedi.