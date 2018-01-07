HABER

Yönetimdeki İsimlerden Trump’a Destek

07.01.2018 22:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

Başkan Donald Trump’ın akıl sağlığıyla ilgili tartışmaları gündeme getiren kitabın piyasaya çıkmasının ardından yönetimdeki üst düzey isimlerden Trump’a destek mesajları geldi.

Başkan Donald Trump Pazar günkü twitter mesajında,"Başkanlığa aday olduğumu açıkladığım ilk günden beri sahte habere katlanmak zorunda kaldım. Şimdi de tamamen güvenilmez bir yazar tarafından yazılan sahte kitaba katlanmak zorundayım” dedi.

Trump'ın hedefindeki isim "Fire and Fury: Inside Trump White House” kitabının yazarı Michael Wolff. Kitap Trump ve bazı yardımcıları dahil yapılan 200 röportaja dayanıyor ve işlevsiz bir Beyaz Saray tanımlaması yapıyor.

Trump twitter mesajında, bir başka Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan'ın da akıl sağlığını sorgulayan hikayelerle karşılaştığını ve Reagan'ın bunu iyi idare ettiğini kaydetti. Trump kendisinin de bu durumu iyi idare edeceğini belirtti.

Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley ve Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin başkanı Mike Pompeo'a da Trump'a destek verdi.

Haley, ABC News'a verdiği demeçte Beyaz Saray'ı ziyaretinden bahsetti ve "Kimse Başkan'a saygısızlık göstermiyor”dedi. Pompeo da Fox News'a yaptığı açıklamada, "Onu istihbarat toplumunun verdiği bilgiyi alırken ve Amerika'nın yararına kullanırken gördüm” dedi.

Bu arada Trump'ın eski danışmanlarından ve kitapya yer alan açıklamalarıyla Donald Trump'ın tepkisini çeken Steve Bannon Pazar günü yeni açıklamalarda bulundu.

Bannon, "Başkan'a ve gündemine desteğim sarsılmaz” ifadesini kullandı.

Bannon, "Donald Trump Jr. hem milliyetçi hem de iyi bir adam. Babasını yorulmadan destekliyor” dedi.

Bannon, söz konusu kitapta Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın Rus avukatla görüşmesini ihanet olarak nitelemişti.

Bu arada Trump'ın üst düzey danışmanı Stephen Miller Bannon'ın kitapta yer alan söylemlerini şüpheli bulduğunu belirtti.

Miller CNN'de katıldığı programda Bannon'ı ‘kızgın ve kindar' biri olarak niteledi. Miller, Beyaz Saray çalışanlarının Bannon'ın yorumlarından rahatsız olduğunu da vurguladı.

Miller kitabın yazarı Wolff ve kitapiçin ‘işe yaramaz' ifadesini kullandı.

CNN sunucusu Jake Tapper, Miller'ın yağcılık yaptığını belirterek sadece bir izleyiciyi Trump'ı memnun etmeye çalıştığını söyledi ve röportajı sonlandırdı.

Trump'ın buna tepkisi gecikmedi. Amerika Başkanı kısa süre sonra tweet attı. Trump, "Sahte haber CNN'den Jake Tapper Trump yönetiminden Stephen Miller'la röportajını mahvetti. Nefreti ve bu adaletsiz CNN piyonunu izleyin” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan, Başakşehir'le anlaştı!

Arda Turan, Başakşehir'le anlaştı!

Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu

Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

'Nuh oğluyla telefonda görüştü' diyen Yavuz Örnek'e İlber Ortaylı'dan yanıt!

'Nuh oğluyla telefonda görüştü' diyen Yavuz Örnek'e İlber Ortaylı'dan yanıt!

İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

HDP'yi sarsan ölüm haberi!

HDP'yi sarsan ölüm haberi!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
New York Times: Mısır, Trump'ın Kudüs kararını destekliyor

New York Times: Mısır, Trump'ın Kudüs kararını destekliyor

İdlib'de art arda patlamalar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İdlib'de art arda patlamalar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hollanda'da çocuk pornosu ihbarları 2017'de yüzde 50 arttı

Hollanda'da çocuk pornosu ihbarları 2017'de yüzde 50 arttı

Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu

Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu

2018'de ölecek ünlü isimleri açıkladılar!

2018'de ölecek ünlü isimleri açıkladılar!

İran'da son dakika gelişme: Mahmud Ahmedinejad tutuklandı iddiası

İran'da son dakika gelişme: Mahmud Ahmedinejad tutuklandı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.