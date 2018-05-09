Yönetmen Polanski'ye göre #MeToo hareketi kolektif histeri

Film yapımcısı Hollywood'daki cinsel taciz iddialarını da "kolektif histeri" şeklinde gördüğünü söyledi.Oscar ödüllü yönetmen Roman Polanski, film sektöründeki nüfuz sahibi erkeklerin güçlerini kullanarak kadınlara cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu gözler önüne seren skandal sonrası ortaya çıkan #MeToo hareketini "kolektif histeri" sözleriyle değerlendirdi.

Eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein'a karşı birçok kadının seslerini yükseltmesi ile birlikte ortaya çıkan #MeToo hareketini "toplumda kimi zaman görülen kolektif bir histeri şekli" olarak değerlendiren Polanski, "Bu bana göre ikiyüzlülük" ifadesini kullandı.

Haftalık yayınlanan Newsweek dergisinin Polonya baskısına bir röportaj veren yönetmen, kampanyaya katılan kadınlarla ilgili olarak "Herkes korkudan dolayı bir şekilde dâhil olmaya çalışıyor" şeklinde konuştu. Bu durumu Kuzey Kore halkının liderleri için topluca yas tutmasına benzeten Polanski, "kendinizi gülmekten alıkoyamıyorsunuz" dedi.

Akademiden ihraç edilmişti