Yorum: 2018 neden kadınların yılı?

"Sisters are doing it for themselves, standin on their own two feet, and ringing on their own bells" (Kızlar yaptıklarını kendileri için yapıyorlar, kendi ayakları üzerinde duruyorlar ve kendi çanlarını kendileri çalıyorlar) – Annie Lennox ve Aretha Franklin'in bu güçlü şarkısı 80'li yıllarda bizim sloganımız olmuştu. Kadın hakları, çocuklar için kreş imkanları, ebeveynlere yapılan sosyal yardımlar ve bunun gibi birçok hedef için mücadele ettik. Daha sonra kendimizi artık özgür hissetmiş ve bu konuyu noktalamıştık. Ve eski alışkanlıkların nasıl sinsice döndüğünü fark etmedik. Pembe barbie dünyaları kız çocuklarının yeniden odalarına girmeye başladı. Ve de son olarak 2006‘da Heidi Klum'un "Almanya yeni top modelini arıyor" yarışması ile birlikte kadınsı güzellik anlayışının sorgulanması da net biri biçimde gündemden kalktı. Dijital devrim ise aydınlanmış diye bildiğimiz bilinçlerin altını oymayı başardı.

Yeni binyılda radikal feminizm

2013 yılından bu yana Youtube kanallarında yayınlanan Miley Cyrus‘un "Wrecking Ball" video klibi binlerce kez tık almıştı. Cyrus burada müstehcen, çıplak ve zayıf bir görüntü veriyordu. Şarkıcı o zamanki görüntülerinden dolayı bugün pişmanlık duyuyor olsa da genç kızlar bundan 10 yıl öncesine kıyasla daha fazla bir biçimde kilo vermek için rejim yapıyorlarve daha yoğun bir biçimde yemek yeme bozukluğu yaşıyorlar.