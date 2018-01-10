Yorum: 2018 neden kadınların yılı?

İki amansız şovenist beni kendime getirdi. Donald Trump'ın kadınlar hakkındaki aşağılayıcı sözleri ve #MeToo tartışmasını alevlendiren Hollywood prodüktörü Harry Weinstein'ın taciz skandalları. Birdenbire her şey yeniden gözle görülür hale geldi. Açık cinsiyet ayrımcılığı ve haince yapılan kadın düşmanlığı Batı dünyasında hâlâ normal davranışlardan sayılıyor. Ben bu durumu uzun yıllar boyunca tıpkı başka kadınların da yaptığı gibi bilincimden uzaklaştırmıştım. Bir biçimde mevcut duruma ayak uydurmuştuk. Oysa ki kadın hareketi bizi oldukça cesaretlendirmişti, bizi utanmadan taciz eden maço tiplere ve bizi güçsüz bırakmayı hedefleyen klişe kadın rollerine öfkemiz artmıştı.

Patti Smith ve Nina Hagen‘dan yeni bir kadın tipi

"Neden kadınlık görevlerim olmalıydı? Kimin için? Onlar için mi? Senin için mi? Kendim için mi? Ben kadınlık görevlerini yerine getirmek istemiyorum. Senin için de kendim içinde istemiyorum. Benim yerine getirmek zorunda olduğum görevim yok." Sanatçı Nina Hagen "Tarifsiz Kadınsı" adlı şarkısı ile 1978 yılında benim yaşama ilişkin duygularımı tamamen tercüman olmuştu. 16 yaşındaydım ve elektriklenmiştim adeta. Patti Smith'in bundan bir yıl sonraki canlı performasını da unutamam. Tamamen kendi olan, dolu dolu, hem haşin, hem de delice bir kadın. Hagen ve Smith, 70'li yılların sonrasında Federal Almanya'nın kadın anlayışını radikal bir biçimde değiştirdiler. O tarihlerde Almanya'da kadınlar çalışmak için hâlâ eşlerinden izin istiyorlardı.