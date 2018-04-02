Yorum: ABD'nin Suriye'den çekilmesi kötü bir fikir

DW'den Kersten Knipp'e göre bölgeyi çok daha derin bir kaosa sürükleyecek aktörlere bırakacağı için bu vahim sonuçlara neden olacak bir adım.ABD Başkanı Donald Trump hakkında istediğinizi söyleyin, ancak şu var ki gözlemcileri kara kara düşündürmeyi iyi biliyor. John R. Bolton'u ulusal güvenlik danışmanlığına getirdikten ve Mike Pompeo'yu yeni dışişleri bakanı yaptıktan sadece birkaç gün sonra, aklına esen son fikir ise Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilmesi.

Her iki politikacı da izledikleri ihtiyatlı dış politikalarla tanınan isimler değil. Tam aksine her ikisi de askeri güç kullanımına mal olsa da ulusal çıkarların sağlam bir şekilde savunulmasından yana. Bu iki ismin göreve getirilmesinin Amerikan askerlerinin ve askeri danışmanların Suriye'den çekilmesiyle nasıl bir bağlantısı var?

Trump'ın fikrinin spontane bir çıkış olduğunu ve gerçekten bir çekilmenin bu çıkışı takip etmek zorunda olmadığını düşünmek yanlış olmaz. Çünkü çekilme gerçekleşirse bu bir yandan şimdiye kadarki Suriye politikasının ABD'ye pek fazla bir şey getirmediğinin ihtiyatlı bir formülle itirafı olur. Öte yandansa ABD'nin bölgede jeostratejik açıdan geniş ölçüde anlamsızlaşmasına neden olan bir adıma yol açar. Bu ise Ortadoğu'ya, ABD'nin 2003'te bir dizi utanmaz yalanı temel alarak Irak'a girmesi ve bu sayede sadece Irak'ı değil başka ülkeleri de uğursuzluğa sürüklemesinden pahalıya mal olacak bir durum.