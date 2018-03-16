Yorum: Afrin olayıyla kaybedilenler

Frankfurter Allgemeine Zeitung'dan Rainer Hermann, Afrin operasyonunun muhtemel sonuçlarını yorumladı.Türk birlikleri Suriye'nin kuzeyinde Kürt kenti Afrin'i kuşatmış durumda. "Zeytin Dalı" operasyonunun başlangıcından iki ay sonra, Afrin kenti ve aynı ismi taşıyan bölgeye ne olacağı artık yalnızca bir zaman meselesi. Türk askerleri Afrin'i bir kent savaşıyla ele geçirmeye başladıklarında, bunu kanlı günler ve muhtemelen haftalar takip edecek. Çünkü Afrin'in büyük çoğunluğu Kürt siviller olan 100 bini aşkın sakini memleketleri Afrin'i Halep yönünde dünyanın geri kalanına bağlayan son koridor üzerinden terk etmeye hazır değil. Kürtler tek başına hareket ediyor Kürt "Halk Savunma Birlikleri" (YPG), NATO'nun ikinci en büyük ordusuna karşı sürdürdüğü savaşta tek başına hareket ediyor. Aslında düzenli Suriye ordusu, Türkiye'nin harekatının başlamasının ardından Kürtlerle birlikte Suriye'nin egemenliğini savunacaklarını açıklamıştı. Ancak Türk Hava Kuvvetleri onların mevzilerini bombaladıktan ve Rusya Suriye ordusunun geri çekilmesini talep ettikten sonra görünürde bu açıklamadan pek bir şey kalmamıştı.

Türkiye, kendi kayıplarını en aza indirgemek için Afrin'in de aralarında bulunduğu çeşitli şehirleri bombalayan savaş uçaklarının yanı sıra daha önce Suriye'de İslamcı - cihatçı milisler içerisinde savaşmış olan veya Türki devletlerden istihdam edilmiş olan paralı askerleri kullanıyor. Bunların arasında Uygurların da bulunduğu düşünülüyor. Bu sırada Batı dünyası ise savaşa eylemsiz bir şekilde bakıyor, Alman hükümeti Türkiye'ye yeni silahlar ihraç edilmesine onay dahi vermiş bulunuyor. Türk yönetimi Suriye'deki kuşatmaya iki nedenden ötürü devam ediyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu şekilde iç politikada halkı arkasına alıyor. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığının en geç 2019'da onaylanması gerekiyor. Kendisi bunun ardından neredeyse sınırsız yetkiye sahip olacak. Dış politikada ise Türkiye şimdi Afrin ve onun doğusunda bulunan Cerablus bölgesiyle birlikte Suriye'nin kuzeyinin bir parçasını kontrol ediyor. Ankara, buradan çekilmeyeceğinin sinyallerini verdi. Belediye binalarının üzerinde şimdiden Türk bayrakları dalgalanmaya başladı bile. Türkiye, bu Kürt bölgesine Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecileri yerleştirmek istiyor.