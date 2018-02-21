HABER

Yorum: Alman ordusunun durumu dramatik

21.02.2018 15:12 | Son Güncelleme

Alman Federal Meclisi'nin silahlı kuvvetler raportörünün son raporuna göre, ordu endişe verecek kadar kötü bir durumda.

Yorum: Alman ordusunun durumu dramatik

DW’den Nina Werkhäuser'e göre rapor Savunma Bakanlığı'nın karnesindeki zayıfları ortaya koyuyor.Eğer Alman ordusu hastanede yatan bir hasta olsaydı, şimdiye çoktan oksijen çadırına alınmış olması gerekirdi. Alman Federal Meclisi'nin silahlı kuvvetler raportörü Hans-Peter Bartels hazırladığı üçüncü yıllık raporda orduyla ilgili dramatik bir tablo ortaya koyuyor. Raporda personel ve teçhizatta büyük eksikliklerden yakınılıyor. Buna göre donanmanın altı denizaltısından altısı da yıl sonunda hizmet dışı kalacak. Planlananın aksine ordunun 15 değil sadece 9 fırkateyni var. Helikopterlerin durumu da korkunç. O kadar çok helikopter bozuk ki hava kuvvetlerinin pilotları sivil makinelerle talim yapıyor. Askerler yurt dışındaki misyonlara ya da geri evlerine uçuş için sıklıkla günlerce beklemek durumunda kalıyor. Kurşungeçirmez yelek ve postal sayısı yetersiz. Ayrıca 2017'de 21 bin subay ve astsubay tayin yeri boş kaldı.

Sorunlar erteleniyor

Silahlı kuvvetler raportörünün raporu her yıl Alman ordusunun iç işleyişinin görünümünü dobra bir biçimde gözler önüne seriyor. Bartels 120 sayfalık raporda bu kez askerlerin kendisine verdiği bilgileri ve yaptığı sayısız birlik ziyaretinden edindiği izlenimleri listeliyor. Birçok sorun yeni değil. Uzun süredir biliniyor ama trajik olan henüz yeterli ilgiyi çekememiş olmaları. Yılardır orduda bitmek bilmeyen reformlar yapılıyor, birçok şeye başlanıyor ve çok azı tamamlanıyor. Tutarlı bir şekilde yıllar boyunca izlenebilecek bariz hatlar eksik. Bunun yerine bir orası, bir burası yamanıyor ve sıklıkla eksiklikler idare ediliyor.

Silahlı kuvvetler raportörü önerilere karşı duyarsız oldukları gerekçesiyle bu kez ne savunma bakanına ne de askeri yönetime yönelik imalarda bulunuyor. Tam aksine 4 yıldır görevdeki Bakan Ursula von der Leyen'ı "trend dönüşümler"; personel, teçhizat ve bütçeyle ilgili duyurduğu değişim sinyalleri için açıkça övüyor. Ancak tek başına duyuru bir işe yaramıyor. Ancak şaşaalı bir şekilde duyurusu yapılan söz konusu bu trend dönüşümler yaşanan gerçeklikten ziyade daha çok kağıttan yapılma bir kaplan gibi.

Bartels'in çıkarımına göre ordunun durumu geçen yıllarda fiilen kötüleşme eğilimindeydi. Bu alarm verici bir bulgu.

Bu Alman ordusu için ne anlama geliyor? Almanya gibi önemli bir ülkenin silahlı kuvvetleri gerçekte bir harabe durumunda mı? Savunma Bakanlığı buna karşı çıkıyor: Alman ordusu şu anda devam eden 13 yurt dışı misyonu ve NATO'daki görevlerini yerine getirebilir durumdadır. Diğer NATO üyelerinden gelen herhangi bir şikayet de mevcut değildir. Bu nedenle ordunun kamuya yansıyan "feci derecede kötü" görünümü haklı bir çıkarım değil.

Lütfen tempoyu artıralım

Sadece tablonun karanlık olmakla kalmayıp, gerçekliğin de oldukça acı oluşunun sorumluluğunu Savunma Bakanlığı'nın üstlenmesi gerekli. Ordunun yıllarca yedek parça beklemesinin, donanım temininde sorun yaşamasının ve silah firmalarıyla yapılan kötü anlaşmalardan dolayı çekilen ızdırabın sorumlusu kim? Haliyle askerler değil. Bu sefaleti değiştirmek için en az şey yapabilecek durumda onlar olasına rağmen, görevlerini hayret verici bir başarıyla yerine getiriyorlar. Yıllardır onlardan sabırlı olmaları isteniyor. Bir gün hoşgörü sınırlarının sonuna gelindiğinde, bir silahlı kuvvetler raportörüne dert yandıklarında şaşırmak ise yersiz. Bartels'in raporu Savunma Bakanlığı'nın zayıflıklarının bir karnesi niteliğinde.

O zaman yapılması gereken ne? Alman ordusunun eksiği paradan ziyade iyi bir kriz yönetimi ve arada bürokratik olmasa da olabilecek etkili çözümler.

Hans-Peter Bartels'in Savunma Bakanlığı'nın acilen dikkate alması gereken bir önerisi var: Önümüzdeki yılın raporunda uzun samandır bir sonraki yıla aktarılan problemlerden bazılarının sonunda üstünü çizebilmesini sağlayacak "Tempolu trend değişimleri"...

Nina Werkhäuser

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

Öğrenci yurdundaki skandal görüntü sonrası flaş gelişme

Öğrenci yurdundaki skandal görüntü sonrası flaş gelişme

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Bakan Kaya'nın avukatı: İsmail Küçükkaya suçunu itiraf etmiştir

Bakan Kaya'nın avukatı: İsmail Küçükkaya suçunu itiraf etmiştir

Ailenizde şehit var mı? MSB'nin kilitlenen sitesi yeniden açıldı

Ailenizde şehit var mı? MSB'nin kilitlenen sitesi yeniden açıldı

İlginizi Çekebilir

'Türklerin meydan okuması panik yarattı' 'İtibarımız sarsılabilir' dediler

'Türklerin meydan okuması panik yarattı' 'İtibarımız sarsılabilir' dediler

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Afrin'de son dakika gelişmesi ! Azez-Bülbül arası birleşti!

Afrin'de son dakika gelişmesi ! Azez-Bülbül arası birleşti!

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
baksalar AB ülkelerindeki çoğu ordu aynıdır hepside diğer ülkelerin ordusuna güveniyor tek Agik e yarım üye de olsa ordumuzun var olması gerçi AB ülkelerini yinedeyanımızda hissetmiyoruz ya
Diğer Haberler
Fransa'da Sert Göçmen Yasası Bakanlar Kurulu'nda

Fransa'da Sert Göçmen Yasası Bakanlar Kurulu'nda

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Doğu Guta’da Ölü Sayısı 250’yi Geçti

Doğu Guta’da Ölü Sayısı 250’yi Geçti

Rusya'nın Kürtlerle ilgili planı ne?

Rusya'nın Kürtlerle ilgili planı ne?

Suriye devlet ajansı: Şam yanlısı yeni güçler Kürt savaşçılara yardım için Afrin'e vardı

Suriye devlet ajansı: Şam yanlısı yeni güçler Kürt savaşçılara yardım için Afrin'e vardı

İran'da ayaklanan Sufi Gunabadi dervişleri kimdir?

İran'da ayaklanan Sufi Gunabadi dervişleri kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.