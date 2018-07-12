Yorum: Almanya İçişleri Bakanı istifa etmelidir

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Salı günü mültecilere tolerans gösterilmemesini öngören 63 maddelik ‘göç planını' kamuoyuna sunarken oldukça mutlu görünüyordu. 69 yaşına girdiği gün 69 Afgan'ın sınır dışı edilip ülkesine gönderildiği şeklindeki sözleri çirkin ve alaycıydı.

Seehofer'in sözlerinin üzerinden 24 saat geçmişti ki, Afganistan'dan, sınır dışı edilenlerden birinin intihar ettiği haberi geldi. 23 yaşındaki Jamal Nasser Mahmoudi Kabil'deki kampta kendini asarak hayatına son vermişti.

İntihar gibi çaresizlikten kaynaklanan bir eylemden kimse sorumlu tutulamaz. Çıkış yolu bulamayan bir kimsenin çareyi hayatına son vermekte araması karmaşık bir trajedidir. Afgan genci de bu duygularla yaşamamaya karar vermişti. Mülteci adaylarının sınır dışı edilebilmesine sevinen Almanya İçişleri Bakanı da bu intihardan sonra mutlaka acıma duygusuna kapılmıştır.

Jamal Nasser Mahmoudi'nin ne zaman intihara karar verdiği ise şahsi dramına siyasi, hatta sembolik bir anlam kazandırıyor. Bu eylem Avrupa iltica politikası tartışmalarında milat da olabilir. Üzerinde tartışılan konunun insani alın yazısı olduğu uzun zaman geri planda kalmıştı. Almanya'nın ‘hoş geldin' kültürüyle alkış toplamasından üç yıl sonra rakamlar ve hangi ülkelerden gelindiği, yola çıkan insanlardan ve neden göç ettiklerinden daha fazla konuşuluyor.