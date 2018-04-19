Yorum: Almanya kararını vermeli

DW Baş Editörü Ines Pohl, Almanya'daki antisemitist saldırıların endişe verici boyutlara geldiği görüşünde.Neredeyse her gün internette Almanya'da yaşanan Yahudi karşıtı saldırılara dair videolar yayınlanıyor, bu artık ne yazık ki olağan bir hale dönüşmüş durumda. Bu videolarda ya İsrail bayrakları yakılıyor ya da herhangi biri, sırf Yahudi olduğu için bir restoran sahibini gaz odalarından bahsederek azarlıyor.

Ve biz de her defasında bu videoları izleyip, kızıyoruz. Siyasetçiler Almanya'da yaşayan Yahudilerin güvenliğini koruyacaklarına dair sözler veriyor. Almanya'nın geçmişinden kaynaklanan sorumluluklarından bahsedip konuyla ilgilenen yetkililere birini daha ekleyip, eğitim alanında yeni girişimler başlatacaklarını söylüyorlar. Siyasetçiler Almanya gibi bir ülkedeki çeşitli zorluklardan bahsetmekle yetinip, buranın bir göç ülkesi olduğunu çok geç de olsa kabul ediyorlar.

Nefretin korkusuzca normalleşmesi

İnternette dolaşmaya başlayan en son video, siyasetçilerin tüm bu vaatlerinin videoda gördüğümüz genç adamın Yahudilere karşı böylesine korkusuzca ve normalmiş gibi nefret gösterisinde bulunmasını engellemeye yetmiyor. Berlin'in en işlek caddelerinden birinde, güpegündüz genç bir Arap, tekke takarak kendini Yahudi gibi gösteren bir başka kişiye saldırıyor.