Yorum: Almanya tartışma kültürünü yitiriyor

DW Baş Editörü Ines Pohl, Almanya’da nezaket ilkelerinin ıskalanladığı bir tartışma kültürünün oluştuğu görüşünde.Aslında ilk ortaya çıktığında sorun yalnızca sinir bozucuydu; hatta dünyayı etkileyen diğer problemlerle karşılaştırıldığında çok küçük bir sorundu. Türkiye kökenli bir Alman Milli Takımı oyuncusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ediyor, onunla yan yana bir fotoğraf çektiriyor ve bu fotoğraf internette büyük yankı uyanıdırıyor. Bununla birlikte de aslında ilginç olabilecek bir tartışma başlıyor. Ülkesini büyük turnuvalarda temsil eden bir sporcu toplumda nasıl bir rol üstlenir? Bu ülke ondan ne kadar sadakat bekleyebilir? Bu sporcunun toplumda oynadığı rol ve özel alan arasındaki sınır nerededir? Ayrıca; neden siyasetçiler despotlarla fotoğraf çektirebilir de milli sporcular çektiremez? Bu heyecan verici sorular Dünya Kupası'ndan önce aydınlatıcı yanları da olan bir tartışma çerçevesi içinde ele alındı. Ancak Alman Milli Takımı'nın grup aşamasında turnuvadan elenmesiyle Almanya'nın içinde bulunduğu karanlık durum ortaya çıktı.

Özil günah keçisi ilan edildi Aniden söz konusu oyuncu Mesut Özil bu spor hezimetinin günah keçisi ilan edildi ve ateşin ortasına atıldı. Tartışmanın ölçüsü kaçtı. Argümanların merkezine ırkçı notalar oturdu. Özil'in Erdoğan'a yakınlığına ilişkin nesnel bir eleştiri için ise alan giderek daraldı. Bir anda kamuoyundaki tartışmaların büyük bölümünü "göçmen kökenlilerin” ulusal sadakatten yoksun olduğu iddiaları şekillendirmeye başladı. Almanya toplumu sağduyu çerçevesinde bir diyalogla argümanları değerlendirme yetisini giderek kaybediyor. Görünen o ki gerçek anlamda net ve adil biçimde ortaya konan argümanlara dayalı cesur siyasal tartışmaları mümkün kılan genel saygı çerçevesini yitiriyoruz. İktidar her şey mi? Sosyal medyada, hatta hükümet içinde de farklı görüşlere, üzerinde uzlaşılması mümkün olmayan bir takım inanç meselelerini temsil ediyormuş muamelesi yapıldı. Anlaşılan, iktidar her şey demek ve karşı argümanlar alternatif olarak kabul edileceğine, saldırı olarak görülüp bertaraf edilmeye çalışılıyor.