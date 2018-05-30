Yorum: Aydınlık bir dünyanın karanlığı

Bundan 25 yıl önce aşırı sağcıların kundakladığı evinde iki kızını, iki torununu ve bir de yeğenini kaybeden 74 yayındaki Mevlüde Genç'in Düsseldorf'taki konuşmasını izleyen politikacı ve medya mensubu Almanların içinin burkulmaması mümkün olabilir miydi? Mevlüde Genç sevgiden söz ediyor, Almanya ve Türkiye'de kendini vatanında hissettiğini söylüyordu. Sonra ağzından adeta zamanı durduran şu sözler döküldü: "Bunun nasıl bir acı olduğunu sadece Allah bilir. Aydınlık dünyanın karanlığında yaşıyorum. Yaşlandıkça acım daha da artıyor.”

Solingen'e küsmedi

Bu acılı kadının onurlu ve samimi bir şekilde söyledikleri karşısında Almanya, bu ülkeye kimin ait olup olmadığı ve öncü kültürün nasıl olması gerektiği hakkındaki bütün tartışmalar önemsiz kalıyor. İslam'ın Almanya'ya ait olup olmadığı sorusu da önemini yitiriyor. Mevlüde Genç ailesiyle birlikte Almanya'da kaldı. Ailesinin paramparça edildiği Solingen'in memleketi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Türkiye'nin de. Bu pekâlâ mümkündür. Aidiyet meselesi büyütülmeyecek kadar basittir. Onun geleceğe işaret edip, kültürler ve milletlerin kaynaşmasına yardımcı olmak istediği şeklindeki sözleri karşısında insanın dili tutuluyor.