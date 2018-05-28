Yorum: Berlin gücünü gösterdi

Eylem hakkı demokrasinin bir parçasıdır. Eylem ve protesto, siyasi tartışmanın birer ifade tarzıdır. Almanya'nın tarihinde de büyük, muazzam eylemlerin düzenlendiği dönemler aynı zamanda siyasi rotanın belirlendiği dönemler, seçime katılım oranının yüksek olduğu yıllar oldu.

Bu Pazar günü on binlerce kişi Berlin'de protestolara katıldı. Bir yanda İslam, Merkel ve mültecilere karşı olanlar vardı, diğer yandaysa açık görüşlü bir toplum isteyenler. Polisin aktardığına göre, AfD tarafında 5 bin, karşı tarafta ise "25 bini epey aşkın" sayıda kişi yer aldı. Diğer yandan her iki tarafta da çok sayıda genç katıldı. Bu noktada karşı eyleme katılanlar AfD tarafındakilerden gözle görülür biçimde daha gençti.

AfD eyleminin başlangıcında yankılanan ilk tezahürat "Direniş! Direniş!" idi. Bu tezahürat eylemin ilerleyen noktalarında da tekrar tekrar duyuldu ve yaklaşık üç saat süren bu sağ popülist protestoda birçok farklı şeyi temsil etti.

AfD'nin meclis grup başkan yardımcısı Beatrix von Storch, göçmen arka planına ve Alman pasaportuna sahip Almanların Alman pasaportu alma hakkının olmaması gerektiğini söyledi. AfD Eş Başkanı Jörg Meuthen, Merkel'i "iktidar alaycılığının baş rahibesi" olarak tanımladı ve kendisini "kültürümüze tecavüz" gibi suçlamalar yöneltti.