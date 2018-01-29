Yorum: Beterin beteri eşittir otomotiv sektörü

Alman otomotiv sanayisinden bu suçlamalara yanıt bekleniyor. Ancak DW editörü Henrik Böhme buradan bir sonuç çıkmayacağı kanısında.Küçük odalara hapsedilmiş maymunlara azot gazı veriliyor. Büyük mekanlardaki insanlar da çok daha yüksek dozda aynı gazı solumaya maruz bırakılıyorlar. Tüm bunlar Alman otomotiv sanayisinin siparişi üzerine, daha doğru bir ifadeyle sektörün finanse ettiği bir araştırma kurumu tarafından yapılıyor. Tabii ki bu deney birçok insanın kafasında çok kötü çağrışımlara yol açıyor. Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı'ndaki gaz odalarını, Nazilerin "T4 operasyonu" kapsamında zehirli gazla yaklaşık 70 bin engelliyi ve tedavi edilemez derecede hastayı öldürmesini, Almanya tarihinin en karanlık sayfalarını anımsatıyor. Alman endüstrisinin en gözde branşı olan otomotiv sektöründe kısa bir süre önce yaşananlardan sonra "Herhalde artık bundan daha kötüsü olmaz" diye düşünülmüştü. Volkswagen işletmelerindeki dizel skandalı önce ABD'de baş göstermiş, daha sonra diğer otomobil üretici firmalarına da sıçramış, geçen yılın yaz aylarında da Der Spiegel dergisi otomobil üreticilerinin birbirlerini kollayıp koruduklarını ("otomobil kumpası") ortaya çıkarmıştı. Şimdi yaşadığımız olayla birlikte bu tırmanış yeni bir aşamaya ulaşmış oldu.

Kriz ritüelleri çok iyi işlev görüyor İnsanlarla ne gibi deneyler yapıldığının ve masumane bir deney yapma talimatının abartılıp abartılmadığı konularının (deney yapılan büroda sağlıklı insanların zararlı emisyonlara maruz bırakılması, trafik akışı çok yoğun olan bir caddede oturanlara kıyasla hiç denecek kadar az olduğu iddia ediliyor) çok iyi incelenmesi ve aydınlatılması gerekiyor. Bu işin bir yönü. Ama öte yandan hayvanlarla yapılan deneylerin de kınanması gerekiyor ve bunlar aptalca girişimler. Ama otomotiv sektörü 2015 yılında maymunlarla deneylere başladığında iş işten çoktan geçmiş, ateş bacayı sarmıştı. Bunun üzerine sektör 2015 yılında kendini kurtarmak için bir hamle daha yaptı ve böylece "dizelgate" skandalı patlak verdi. Yeni skandal üzerine kamuoyunda konuşulmaya başlanmasıyla ilgili olarak bir husus dikkat çekiyor. O da otomobil üreticisi firmalarının içselleştirdikleri ritüellerin artık çok iyi işlev görmesi. Daimler'den anında gelen açıklamada "Alman otomotiv sektörü adına olanlardan ötürü dehşet içindeyiz" deniliyor, yapılanların kendileriyle bir ilgisi olmadığı söyleniyor ve Daimler'in hiçbir otomobilinin bu deneyde kullanılmadığına işaret ediliyor. BMW de bu olay ile arasına mesafe koyuyor ve işletmenin zaten hayvanlarla yapılan testlere de karşı olduğuna ve projenin aslında frenlenmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Ve son olarak, biraz geç de olsa, Volkswagen da köşeden görünüyor ve tabii ki sadece "münferit kişilerin hatalı davranışlarından" dolayı özür diliyor. Ve hepsi birlikte bu noktaya nasıl gelindiğini inceleteceklerini beyan ediyorlar.