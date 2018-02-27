Yorum: CDU'lu Merkel ve Merkel sonrası CDU

CDU kongresinde memnuniyetsizliklerin göze çarptığına işaret eden DW Editörü Christoph Strack’ın yorumu.Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel Başkanı Angela Merkel'in durumu şu anda önceki başbakanlar Konrad Adenauer ve Helmut Kohl gibi sağlam. Merkel partisini hâlâ sorunsuz bir şekilde yönetiyor. Çünkü CDU'da lidere darbe yapılmaz. Koalisyon hükümeti kurulduğu takdirde partisinin hükümete vereceği bakanlar Merkel'den çok daha genç olacak. Yeni genel sekreterin de gençler arasından seçilmesi partinin gelişmekte olduğunu gösteriyor.

24 Eylül genel seçimlerinin üzerinden beş ay geçti. Angela Merkel, partisi CDU'nun kongresinde büyük koalisyon için destek istedi ve delegeler de Başbakan'ın talebini ezici çoğunlukla kabul etti. Oylama sonucu "Böyle geldi, böyle gider" şeklinde yorumlanabilirdi, ama delegelerin asıl vermek istediği mesaj "Böyle devam etmez" oldu.

Merkel kongreleri dönemi kapandı

CDU'nun bir günlük kongresi "Merkel'in kongresi" olmadı. Merkel, koalisyon anlaşmasının kabul edilmesi için uzun bir konuşma yaptı. Konuşması sakin, açıklayıcı ve aydınlatıcıydı. Genel Sekreter Anette Kremp-Karrenbauer ise son derece ateşli bir konuşma yaptı. Kendinden şüphelenmeye başlayan bir partinin genel sekreteri de ancak böyle konuşabilirdi.