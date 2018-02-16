Yorum: Deniz özgür... Nihayet!

DW editörlerinden Jens Thurau bu sonucun Boğazlar’ın otokratının öyle sanıldığı kadar herşeye kadir olmadığını da ortaya koyduğu görüşünde:Son günlerde bazı işaretler gelmişti. Ankara ile Berlin arasında telaşlı diplomasi trafiği, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Türk mevkîdaşı Çavuşoğlu arasında olduğu gibi birçok doğrudan görüşme... Ve şimdi öğrenildiğine göre geçen 10 gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de doğrudan görüşme yapılmış. Dün Berlin'de Başbakan Angela Merkel ile buluşan Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Alman televizyonunun kendisiyle yaptığı bir söyleşide, Deniz Yücel‘in serbest bırakılmasını kendisinin de arzu ettiğini söyledi. İnsanı aslında şaşırtan bir sözdü bu. Çünkü Alman gazeteciyi bundan bir yıl önce keyfî bir biçimde tutuklattıran ve o zamandan beri iddianame olmaksızın cezaevinde tutan aynı Türk hükümetiydi. Ama tabii tüm bunlar bir yana şimdi öncelikle sevinç duygusu ağır basıyor. Bir yıldan bu yana Türkiye'de ve Almanya'da binlerce iş arkadaşının, dostlarının ve de aile yakınlarının kendisiyle dayanışma gösterdiği Deniz Yücel'in tutukluluğu bitmiş oluyor. Savcılık, hakkında 18 yıl hapis cezası talep etse de mahkemenin Deniz Yücel'i tahliye etmesi başka bir yöne işaret ediyor. En azından öyle olması umudu doğuyor.

Türkiye kendini zorladı Tahliyenin nedeni Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşlerini değiştirip bundan sonra insan haklarına saygılı olmaya karar vermesi olmasa gerek. Ve hukuk devletinin zaferi olmadığı da muhakkak. Serbest bırakma olayı, tıpkı bundan 12 ay önceki tutuklama gibi siyasi bir olgu. Hayır, aslında bunun da ötesinde farklı sebebler var: Türkiye geçen aylarda çok sayıda anlaşmazlığa neden olduğunu kavradı. Alman vatandaşlarının tutuklanması ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Nazi benzetmeleri nedeniyle Almanya ve birçok Avrupa ülkesiyle anlaşmazlıklar başgösterdi. NATO müttefiki ABD ile de Suriye'deki Kürtlere karşı başlatılan saldırılar nedeniyle görüş ayrılığı çıktı. Deniz Yücel‘in teröristleri desteklediği gerekçesiyle tutuklanması Almanya-Türkiye ilişkilerinde en ağır sorunu oluşturuyordu, şimdi bu ortadan kalkmış görünüyor. Ne var ki daha birçok Alman vatandaşının çoğunlukla da sudan gerekçelerle Türkiye'de tutuklu olduğunu hatırlatmak durumundayız. Erdoğan‘ın gücü sınırsız değil