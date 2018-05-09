Yorum: Dünya şimdi daha tehlikeli

Kimse mucize beklemiyordu. Trump'ın kararını açıklamadan önce sadece İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklarken açık kapı bırakıp bırakmayacağı ve Avrupa ülkelerinin ikna girişimlerinin işe yarayıp yaramadığı merak ediliyordu. Şimdi ABD'nin nihai olarak İran'ın nükleer programını sınırlandırılması karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşmadan çekildiğini ve yaptırımları yeniden yürürlüğe koyduğunu öğrenmiş olduk. Başkan Trump daha önce tartışılan çekilme opsiyonlarının en tehlikelisinde karar kıldı.

Bu karar dünyayı ne daha güvenli ne de daha barışçıl kılacak. Doğrudan etkisi silah şirketlerinin borsa değerinin Trump'ın açıklaması sırasında artması oldu. Bir diğer gerçek de ABD'nin anlaşmayı bozmasının Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı zirve buluşmasının başarı şansını azalttığı.

Trump'ın gerekçesi, anlaşmanın ABD'nin güvenliğinin korunmasına yaramayacağı oldu. Anlaşmadan ayrılmasının ABD'nin güvenlik çıkarlarına ne yararı olacağını ise bilse bilse o biliyordur. Anlaşma İran'ın atom bombası geliştirmesinin denetlenebilir şekilde önlenmesini, dolayısıyla bölgede nükleer silahlanma yarışı başlatılmamasını öngörüyordu. Anlaşmanın tek görevi buydu ve görevini yerine getiriyordu. Trump'ın yeni dışişleri bakanı ve ateşli İran karşıtı Mike Pompeo bile İran'ın anlaşmadan kaynaklanana yükümlülüklerini yerine getirdiğinden şüphe duymuyor.