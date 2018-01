Yorum: Duygulu filmlerin yönetmeni Fatih Akın

DW editörlerinden Jochen Kürten Fatih Akın‘ın bu ödülü fazlasıyla hak ettiği görüşünde.Altın Küre ödülleri her yıl yaklaşık 100 kadar gazeteci tarafından sahiplerine veriliyor. Bir kaç bin üyesi bulunan Oscar Akademisi ile kıyaslandığında bu rakam yok denilecek kadar az. Ne var ki bu 100 kişi işinin erbabı. Çünkü bunlar Hollywood'ta akredite olmuş, film sanatından anlayan gazeteciler. Bunların şimdi Fatih Akın'a 'Yabancı Dilde En İyi Film' ödülü olan Altın Küre'yi layık bulmuş olmaları hem sürpriz hem de önceden tahmin edilen bir karar anlamına geliyor.

Güçlü yapıtlarla dünya sineması

Venedik'te Meksikalı yönetmen Guillermo del Torro‘nun "Shape of Water" adlı filmi tüm dünyadan güçlü yapıtların rekabetine karşı koymasını bilmiş ve Altın Aslan'ı almıştı. Uluslararası eleştirmenler Meksikalı yönetmenin filminden coşkuyla söz etmişlerdi.

Tüm dünya sinemasını göz önünde tutan ve İngilizce konuşulan sinemanın dışındaki tüm filmleri kapsayan bu özel Altın Küre kategorisinin adayları arasında bulunan beş film dışında, başka ağır toplar da yarışmadaydı: Yıldız oyuncu Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yaptığı "First They Killed My Father", Şilili yönetmen Sebastian Lelio'nun trans bir kadının öyküsünün anlatıldığı ve son Berlin Film Festivali'nde de gösterilen, son derece etkileyici "A Fantastic Woman" (Muhteşem Kadın) filmi, ayrıca Rusya'nın yıldız yönetmenlerinden AndreySvyagintsev'in "Nelyubov" adlı filmi. Tüm bu filmler önemli festivallerde, Berlin'de, Cannes'da ve Venedik'te daha önceleri de ödüller almıştı.

Bu açıdan bakıldığında Fatin Akın‘ın filmine verilen Altın Küre ödülü gerçekten de bir sürpriz anlamı taşıyor. Özellikle "The Square" ve "Shape of Water" adlı filmler sanatsal anlamı büyük olan ve uluslararası arenada geniş yankı yapan filmlerdi. Türkiye kökenli Alman yönetmen Fatih Akın işte tüm bu filmleri Altın Küre'nin eleme turunda geride bırakmayı başardı.