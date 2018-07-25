Yorum: Erdoğan'ın kolay kazanılan zaferi

İktisat biliminin esaslarından biri de maliyet-fayda analizidir. Bu yöntemle herhangi bir girişimin yapılan harcamaya değip değmediği ölçülür. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mesut Özil ile yaptığı buluşma onun açısından son derece başarılı oldu. Önceden hesaplanmış olsa da olmasa da, otokrat liderin son yılların en iyi Alman futbolcularından Özil ile çektirdiği resim Almanya'da benzeri görülmemiş bir uyum ve ırkçılık tartışmasını başlattı. Türk medyasındaki yorum ve manşetler şiddetli tartışmaların tek galibinin başkanlık sarayındaki şahıs olduğunu gösteriyor. Bu noktada ancak halkla ilişkiler bölümünün sorumlularına şapka çıkartılabilir.

92 kez milli olan Özil'in milli takımı bıraktığını Twitter üzerinden duyurmasının hemen akabinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) sevinç ifadelerinin yer aldığı yorumlar gelmeye başladı. Popülist sloganların kokusunu hemen alan politikacıların arasında Adalet Bakanı, Spor Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü de vardı. Hepsi Özil'i desteklediklerini duyurdu.