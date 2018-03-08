HABER

Yorum: Giderken de kendine sadık kaldı

08.03.2018 15:51 | Son Güncelleme

DW'den Jens Thurau, yeni kabinede yer almayacak olan Dışişleri Bakanı Gabriel'in sivri mizacının kurbanı olduğu, ancak herşeye rağmen eksikliğinin hissedileceği görüşünde.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Twitter'da çok aktif biri olmamakla birlikte, "artık istenmediği için yeni hükümette yer almayacağı" mesajını halka iletmek için bu platformu kullandı. Böylece uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Alman Sosyal Demokrat Parti'nin yönetimini bir anlamda "açığa" düşürdü. Parti yönetimi yeni Merkel kabinesinde yer alacak altı bakanını ve hangi bakanın gidip yerlerine kimlerin geleceğini Cuma günü açıklayacaktı. Planları ve kariyeri uğruna gözü kimseyi görmeyen Sigmar Gabriel sonunda bu huyunun kurbanı oldu.

Almanya'nın şu sıralar en sevilen politikacısı olan Gabriel kararlı ve ısrarlı tutumuyla muhabir Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını sağlamış ve bunu medyatik bir şekilde duyurarak popülaritesini daha da arttırmıştı. Donald Trump'tan sözünü sakınmayan Gabriel dur durak bilmeden yabancı başkentleri ziyaret ederken partisinin önde gelenleriyle kısa zamanda bozuşmayı da başarmıştı. Martin Schulz'un genel başkan ve başbakan adayı olmasını sağladıktan sonra Schulz'un seçim kampanyasını sabote etmekten de geri durmadı. Niçin böyle davrandığını kestirmek kolay olmasa gerek.

Bir öyle, bir böyle

Gabriel bir yandan Başbakan Merkel'in mülteci politikasını savunurken, diğer yandan da mültecilerin dar gelirli Almanlara yük olabileceği uyarısında bulunuyordu. Kahire'ye giderken Sisi rejiminin keyfi tutuklamalarını eleştiriyor, ev sahibi ile buluştuğunda ise Sisi'nin etkileyici bir devlet lideri olduğunu söylüyordu. Hiçbir görüşe saplanıp kalmıyor, fikirleri devamlı değişiyordu. Eylül ayındaki genel seçimde partisinin adeta hezimete uğramasının ardından, sosyal demokratların yanlış kitlelere ve konulara odaklandıkları söylerken, partisinin düşük gelir grupları ve sağlık politikası yerine eşcinsel evliliklere daha fazla zaman ayırmasını eleştirmişti. Ama 8 yıl aynı partinin genel başkanlığını yaptığını ve partisinin Willy Brandt'tan sonraki en kıdemli başkanı olduğunu hatırlatmaya lüzum görmemişti.

Siyaset ve özel hayatı ayırt etmezdi

Şahsı söz konusu olduğunda son derece alıngan davranıyor, siyasete özel hayatını karıştırıyordu. Küçük kızının Martin Schulz'a taş attığı Twitter mesajını kamuoyuna duyurması büyük düşüncesizlikti. Ardından, sıkça yaptığı gibi yine özür diledi. Onun genel başkanlığı sırasında büyük sıkıntılara katlanmak zorunda kalan eski parti genel sekreteri Andrea Nahles'in parti genel başkanlığı görevini üstlenecek olması Gabriel açısından talihsizlik sayılır. Gabriel yanında kimseye tahammül edemediği gibi kimseyle göz hizasında olmak da istemezdi.

Yine de eksikliği hissedilecek

Sigmar Gabriel kendini sevdirebilen, kendisiyle hoş vakit geçirilebilen bir politikacıdır. Bilgili ve münevverdir. İsrail ile barışmak ve ırkçılığın her türlüsü karşısında dik durmak gibi sağlam prensipleri vardır. Ama aynı zamanda hesaba kitaba gelmeyen, aniden parlayan ve kontrolden çıkan bir mizaca da sahiptir.

Yıllar önce çevre bakanıyken uçakta bir kadın gazeteciyi yanına çağırmış ve kaleme aldığı bir makaleden dolayı kendisini azarlamıştı. Neyse ki daha sonra yanına gelerek gazeteci arkadaşımızdan özür dilemişti.

Sigmar Gabriel böyledir ve böyle de kalacaktır. Partili arkadaşlarıyla ilişkilerini sabrı zorlayacak noktaya kadar götürmüştü. Ama şahsen onu arayacağım. Biz gazeteciler idarecilik seminerlerinden tanıdığımız standartların dışında otantik siyasiler arayıp dururuz. Gabriel öyle biridir. Ama sinir bozmakta da üstüne yoktur.

Jens Thurau

© Deutsche Welle Türkçe

Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
Rusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlarRusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlar
Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklama! 'Yanlış dini bilgiler düzeltilecek'

Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklama! 'Yanlış dini bilgiler düzeltilecek'

İzmir'deki otel yangınında çarpıcı detay!

İzmir'deki otel yangınında çarpıcı detay!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Bomba iddia! "Muhalefet 'gizli ittifak' yapacak"

Bomba iddia! "Muhalefet 'gizli ittifak' yapacak"

İlginizi Çekebilir

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fiorentina'nın ölen kaptanı Astori 'Tek bir kaptan var' tezahüratıyla uğurlandı

Fiorentina'nın ölen kaptanı Astori 'Tek bir kaptan var' tezahüratıyla uğurlandı

Almanya’da Türkiye Kökenli Kadınlar Yıllar Geçtikçe Güçleniyor

Almanya’da Türkiye Kökenli Kadınlar Yıllar Geçtikçe Güçleniyor

Merkel Siyasete Vurduğu Damgayı Genç Kadın Politikacılara Miras Olarak Bırakıyor

Merkel Siyasete Vurduğu Damgayı Genç Kadın Politikacılara Miras Olarak Bırakıyor

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Hollanda'da başsavcı vekiline 'çocukla seks' gözaltısı

Hollanda'da başsavcı vekiline 'çocukla seks' gözaltısı

Sevan Bıçakçı’nın Hayatı Washington’da Görücüye Çıktı

Sevan Bıçakçı’nın Hayatı Washington’da Görücüye Çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.