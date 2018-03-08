Yorum: Giderken de kendine sadık kaldı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Twitter'da çok aktif biri olmamakla birlikte, "artık istenmediği için yeni hükümette yer almayacağı" mesajını halka iletmek için bu platformu kullandı. Böylece uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Alman Sosyal Demokrat Parti'nin yönetimini bir anlamda "açığa" düşürdü. Parti yönetimi yeni Merkel kabinesinde yer alacak altı bakanını ve hangi bakanın gidip yerlerine kimlerin geleceğini Cuma günü açıklayacaktı. Planları ve kariyeri uğruna gözü kimseyi görmeyen Sigmar Gabriel sonunda bu huyunun kurbanı oldu. Almanya'nın şu sıralar en sevilen politikacısı olan Gabriel kararlı ve ısrarlı tutumuyla muhabir Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını sağlamış ve bunu medyatik bir şekilde duyurarak popülaritesini daha da arttırmıştı. Donald Trump'tan sözünü sakınmayan Gabriel dur durak bilmeden yabancı başkentleri ziyaret ederken partisinin önde gelenleriyle kısa zamanda bozuşmayı da başarmıştı. Martin Schulz'un genel başkan ve başbakan adayı olmasını sağladıktan sonra Schulz'un seçim kampanyasını sabote etmekten de geri durmadı. Niçin böyle davrandığını kestirmek kolay olmasa gerek.

Bir öyle, bir böyle Gabriel bir yandan Başbakan Merkel'in mülteci politikasını savunurken, diğer yandan da mültecilerin dar gelirli Almanlara yük olabileceği uyarısında bulunuyordu. Kahire'ye giderken Sisi rejiminin keyfi tutuklamalarını eleştiriyor, ev sahibi ile buluştuğunda ise Sisi'nin etkileyici bir devlet lideri olduğunu söylüyordu. Hiçbir görüşe saplanıp kalmıyor, fikirleri devamlı değişiyordu. Eylül ayındaki genel seçimde partisinin adeta hezimete uğramasının ardından, sosyal demokratların yanlış kitlelere ve konulara odaklandıkları söylerken, partisinin düşük gelir grupları ve sağlık politikası yerine eşcinsel evliliklere daha fazla zaman ayırmasını eleştirmişti. Ama 8 yıl aynı partinin genel başkanlığını yaptığını ve partisinin Willy Brandt'tan sonraki en kıdemli başkanı olduğunu hatırlatmaya lüzum görmemişti. Siyaset ve özel hayatı ayırt etmezdi Şahsı söz konusu olduğunda son derece alıngan davranıyor, siyasete özel hayatını karıştırıyordu. Küçük kızının Martin Schulz'a taş attığı Twitter mesajını kamuoyuna duyurması büyük düşüncesizlikti. Ardından, sıkça yaptığı gibi yine özür diledi. Onun genel başkanlığı sırasında büyük sıkıntılara katlanmak zorunda kalan eski parti genel sekreteri Andrea Nahles'in parti genel başkanlığı görevini üstlenecek olması Gabriel açısından talihsizlik sayılır. Gabriel yanında kimseye tahammül edemediği gibi kimseyle göz hizasında olmak da istemezdi.