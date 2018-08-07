Yorum: Görmezden gelmeyin, müdahale edin!

Olay tüm ülkeyi sarstı. DW Baş Editörü Ines Pohl, sadece sarsılmakla kalmayıp medeni cesaret de göstermemiz gerektiği görüşünde.Olayla ilgili basına yansıyan ayrıntılar dayanılacak gibi değil. Bir anne nasıl olur da, erkek arkadaşının öz oğluna yıllarca tecavüz etmesine izin verir ve bununla da kalmayarak, kendi de istismara bizzat katılır? Sırf bu da değil. Anne ve erkek arkadaşı, çocuğu internet üzerinden tüm dünyaya pazarlayarak kullandırdılar. Almanya'yı sarsan istismar davasında şimdi sanıklar hüküm giydi.

İnsanlar, bir anne, nasıl böyle bir şey yapabilecek durumda olabilir? İçimizde ne kadar kötülük taşıyoruz? Olayın ayrıntılarını öğrendikçe gözümüzün önüne öyle korkunç görüntüler geliyor ki insanın tüm duyularını kapatası geliyor. Şu günlerde yeteri kadar kötü haber alıyoruz zaten. Tüm bunlara dayanmak mümkün değil.

Daha 10 yaşında

Evet, doğru, bu çocuğun son yıllarda yaşadıklarını somut olarak kafanızda canlandırdığınızda, mideniz bulanıyor. Daha yeni 10 yaşına girdi. İnsanın, "Ben bunu görmemiş, duymamış olsaydım” diyesi geliyor.