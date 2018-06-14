Yorum: Her şeye rağmen Dünya Kupası'na sevinmek için bir neden var

DW Spor yazarı Joscha Weber bu durgunluğun nedenini ve her şeye rağmen neden Dünya Kupası’na sevinmemiz gerektiğini anlatıyor.İtiraf edeyim, Dünya Kupası için sevinçli olmak bu sefer o kadar kolay değil. 2018 Dünya Kupası başlıyor ama alıştığımız o heyecan nerede? Beş hafta sürecek olan futbola, dünyanın dört bir yanında kabiliyetli futbolculara, iş arkadaşları arasında maç sonuçlarına ilişkin girilen iddialara, ya da bir Alman geleneği olan bira ve sosis eşliğinde toplu halde maç seyretmeye duyduğumuz o çocuksu heyecan nerede? Hhm. Bu heyecanı eskiden çok önceden duymaya başlardık, değil mi?

Altıncı hissime kulak vereyim derken, aklım araya giriyor. Bir şey oldukça açık: Tüm bu problemlerin, olumsuz manşetlerin ve turnuvaya ilişkin ciddi skandalların gölgesinde sahici bir Dünya Kupası sevinci nasıl oluşabilir? Ev sahibi Rusya'nın, insanları sinir gazı kullanarak haince öldürmeye teşebbüs eden, Kırım'ı uluslararası hukuka aykırı olarak ilhak eden, Suriye'de hastaneleri bombalayan ve görünüşte dostu olan ülkeleri hackleyen, onlara karşı casusluk yapan, çoğu Rus fakirlik içinde yaşarken, tarihin en pahalı Dünya Kupası'ndan birini organize eden, spor dünyasını yıllar boyunca doping sistemi ile kandıran ve bu skandalı ortaya çıkartan gazeteciye ülkeye giriş izni vermemekle tehdit eden Rusya'nın, bir Dünya Kupası düzenlemeye hakkı var mı? Bunun üzerine bir de herkesin malumu olan, FIFA'da Dünya Kupası'nın hangi ülkede yapılacağına karar veren kurulda yer alan bir kişinin Rus devlet şirketi Gazprom ile şüpheli ticari işler yapması ekleniyor.