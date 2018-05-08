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Yorum: Hizbullah'ın Lübnan'daki zaferi

08.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

Lübnan'daki genel seçimlerin galibi Hizbullah oldu.

Yorum: Hizbullah'ın Lübnan'daki zaferi

DW Editörü Kersten Knipp'e göre Hizbullah'ın ülkede oyunu artırması bölge açısından kötü bir haber.Lübnan Hizbullahının iyi olmayan niyetle müdahale ettiği Suriye'deki savaşın etkileri sonunda Lübnan'ı vurdu. Lübnanlı seçmen Hizbullah'ın savaşın olumsuz sonuçlarıyla başa çıkacağına güvendi. İlk tahminlere göre Hizbullah ve müttefikleri genel seçimde milletvekilliklerinin yarıdan fazlasını kazandı.

Şimdi Hizbullah'tan kendisinin de sorumlu olduğu kaos ortamına son vermesi bekleniyor. Lübnan'daki 1,5 milyon Suriyeli mültecinin barındırılması, bakımı ve istihdamı nasıl sağlanacak. Altı milyon nüfuslu Lübnan bu yükü kaldıracak durumda değil. Gerçi mültecilerin on binlercesi yeniden Suriye'ye döndü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği mültecilerin gönüllü olarak Lübnan'dan ayrıldığından şüpheli.

Lübnan'da Hizbullah'ın bu kadar çok oy toplamasında halkın yolsuzluğa son verilmesi beklentisi de rol oynadı. Ancak ülkenin sorunlarının başında mülteciler geliyor. Lübnan'daki Suriyelilerin büyük çoğunluğu ise ülkesini cihatçı terör çetelerinden kaçmak için değil, Hizbullah'ın binlerce militanıyla desteklediği Beşar Esad'dan korktuğu için terk etti.

İran'ın öncü kuvveti

Ortadoğu'daki başka birçok olumsuz gelişmeyi Hizbullah'ın hanesine yazmak gerekir. Hizbullah'ı yaratan İran, örgütü yılda 800 milyon dolarla destekliyor. İran'ın bu yardımı jest olsun diye yaptığına inanılabilir mi? Hizbullah bu desteğin karşılığını militanları kanalıyla İsrail'in baş düşmanına yardım etmekle ödüyor.

Nükleer anlaşma İran'ı yeniden kendine getirdi. İran kazandığını Ortadoğu'daki hegemonyacı politikalarına ve Hizbullah'ın da desteğiyle İsrail düşmanlığına harcıyor.

Lübnan dış politikada hiçbir yapıcı katkısı olmayan bir partiye oy verdi. Hizbullah üniformalı çocukların da katıldığı gövde gösterileriyle büyük bir ideolojik projeye hizmet ettiği izlenimini uyandırıyor. Bu projenin sonunun hayra varacağından haklı olarak kuşku duyulabilir.

İsrailli politikacılardan bazıları Lübnan ile Hizbullah'ın kendileri için artık aynı anlama geldiğini açıkladı. Seçim sonucunu şöyle değerlendirmek de mümkün: Lübnanlılar ülkedeki en büyük milis kuvvetine teslim oldular. Bölge açısından Hizbullah'ın zaferi kadar kötü bir haber olamaz.

Kersten Knipp

© Deutsche Welle Türkçe

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