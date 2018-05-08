Yorum: Hizbullah'ın Lübnan'daki zaferi

DW Editörü Kersten Knipp'e göre Hizbullah'ın ülkede oyunu artırması bölge açısından kötü bir haber.Lübnan Hizbullahının iyi olmayan niyetle müdahale ettiği Suriye'deki savaşın etkileri sonunda Lübnan'ı vurdu. Lübnanlı seçmen Hizbullah'ın savaşın olumsuz sonuçlarıyla başa çıkacağına güvendi. İlk tahminlere göre Hizbullah ve müttefikleri genel seçimde milletvekilliklerinin yarıdan fazlasını kazandı.

Şimdi Hizbullah'tan kendisinin de sorumlu olduğu kaos ortamına son vermesi bekleniyor. Lübnan'daki 1,5 milyon Suriyeli mültecinin barındırılması, bakımı ve istihdamı nasıl sağlanacak. Altı milyon nüfuslu Lübnan bu yükü kaldıracak durumda değil. Gerçi mültecilerin on binlercesi yeniden Suriye'ye döndü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği mültecilerin gönüllü olarak Lübnan'dan ayrıldığından şüpheli.

Lübnan'da Hizbullah'ın bu kadar çok oy toplamasında halkın yolsuzluğa son verilmesi beklentisi de rol oynadı. Ancak ülkenin sorunlarının başında mülteciler geliyor. Lübnan'daki Suriyelilerin büyük çoğunluğu ise ülkesini cihatçı terör çetelerinden kaçmak için değil, Hizbullah'ın binlerce militanıyla desteklediği Beşar Esad'dan korktuğu için terk etti.