Yorum: Hoş geldin kültürü yaşatılmalı

Bir Alman gazetesi okurlarına "boğulmakta olan mülteciler kurtarılmalı mı?" diye soruyor. Almanya İçişleri bakanı 69'uncu yaş gününde 69 mülteci adayının sınır dışı edilmesini espri olarak kullanıyor. İnternette Yahudi nefreti çığ gibi büyüyor. Geçen yıl 2 binin üzerinde yabancıya şiddet uygulandığı açıklanıyor. Bu listeyi, internette gittikçe kabaran yabancı düşmanı yorumlara kadar uzatmak mümkün.

Üzülmemek elden gelmiyor. Almanya sanki zıvanadan çıkmış gibi. Düşüncede, dilde ve fiilde kabalaşma almış başını gidiyor. Bunlar bizler miyiz? Yaşamak istediğimiz ülke bu mu?

2015'te laf değil, iş yapıldı

Ülkemle gurur duyduğum zamanlar olmuştur. "Hoş geldin kültürünün" doruk yaptığı günlerdi. Şimdi o kavramı ağzıma almaya çekiniyorum. 2015'te umudu tükenmiş bir milyon mülteciyi ülkeye almıştık. Sefalet içindeki insanları kabul etmenin doğru olup olmadığını tartışmak bile aklımıza gelmemişti. İnsani vazifemizi yerine getirip, başbakanın öncülüğünde elimizden geleni yaptık. Kamuoyu araştırmalarına göre mültecilere yapılan yardımlara her iki Alman'dan biri katılıyordu. Bu manzara benim "Almanya masalım" idi. Kolay duygusallaşmadığını bildiğimiz Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble bile "Almanların mülteci krizinde gösterdiği yardımseverlikten bizden sonraki nesiller de gurur duyacaktır" diyordu. Bakalım zaman onu haklı çıkaracak mı?